Gabriel Mwéné Okoundji, L'âme blessée d'un éléphant noir, suivi de Stèles du point du jour et d'Apprendre à donner, apprendre à recevoir

Gabriel Mwènè Okoundji est unanimement reconnu comme une des grandes voix de la poésie africaine francophone des dernières décennies. Son œuvre, fluide et d’une magnifique clarté, est une fervente quête des origines naturelles et mythiques, un écho de la parole ancestrale, un dialogue émouvant avec les ancêtres et les anciens, avec la terre première, non loin du chant de Senghor.

