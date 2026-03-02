Société des Textes Français Modernes : abonnement, parutions et accès au fonds numérique (272 vol.)

À côté des grands noms de la littérature (Ronsard en œuvres complètes, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, ou en collection (Du Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM (distribution Classiques Garnier) offrent le panorama le plus riche et le plus varié de la littérature française de la Renaissance de la Renaissance au XXe siècle, édités selon des principes philologiques et éditoriaux rigoureux.

Catalogue de la STFM : https://classiques-garnier.com/collections

Les membres de la Société à jour de leur cotisation (cotiser sur le site HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/societe-des-textes-francais-modernes/adhesions/adhesion-2026) reçoivent à un tarif préférentiel les deux nouveaux volumes annuels (ceux de 2026 seront disponibles fin 2026).

La cotisation pour 2026 est de 40 euros (étudiant : 25 euros) ; pour 10 euros de plus (50 euros ; étudiant : 35 euros), les membres cotisants à jour avant le 1er avril ont accès en ligne, durant l’année en cours, à la totalité du fonds numérisé (272 volumes).

L'acquisition de la totalité des volumes numérisés de la STFM peut se faire directement sur le site des Classiques Garnier, mais elle ne vaut pas adhésion à la STFM.

Pour la commande des volumes de l’année en cours, merci de bien vouloir privilégier la cotisation à la STFM (plus avantageuse que l’achat des deux volumes) via HelloAsso (ou autre moyen de paiement à convenir avec le trésorier : M. Alexandre de Vitry : adevitry [at] gmail.com)

Les deux prochaines publications de la STFM (2026)

N° 273 : Saint-Evremond, Théâtre, éd. J. Lecompte, J. Le Blanc et L. Naudeix

N° 274 : Jules Sandeau, Mademoiselle de la Seiglière (1847), éd. A Lascar

Les deux dernières publications de la STFM (2025)

N° 272 : La Couronne poétique de Charles Dix (1825) suivie d'une version inédite du Chant du sacre de Lamartine, éd. Romain Jalabert et Pierre Florac

La Couronne poétique de Charles Dix parut à l’occasion du dernier sacre d’un roi de France, le 29 mai 1825, à Reims. Cette anthologie, où figurent les principaux poètes du temps, représente les derniers feux de l’ode civique. Elle est suivie d’une version inédite du Chant du sacre de Lamartine.

N° 271 : Gatien Courtilz de Sandras, Mémoires de Madame la marquise de Fresne (1701), éd. Erik Leborgne et Léa Van den Driessche

Les Mémoires de la Marquise de Fresne (1701) se composent du roman conjugal des époux de Fresne dans la société parisienne, d’un roman oriental (enlèvement de la marquise, combats et pillages du corsaire Gendron), puis du roman juridique coïncidant avec le retour dans la chrétienté (Malte et Rome).