Article sur Peau d'âme de Catherine Pozzi par Pascale Mathex (blog En suivant l’équateur)

Article sur Peau d'âme de Catherine Pozzi, éditions Vagabonde, 2023.

Peau d’âme est un essai philosophique de Catherine Pozzi, publié pour la première fois en 1935 aux éditions Correa, un an après le décès de son auteure. Grâce aux merveilleuses éditions Vagabonde, nous redécouvrons aujourd’hui ce texte éblouissant, résultat du travail impressionnant de la très grande poétesse que fut Catherine Pozzi.

https://pascalemathex.com/peau-dame-de-catherine-pozzi/