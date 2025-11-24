Écritures de l'urgence à l'aube de la modernité

https://cslf.huma-num.fr/ecrituresdelurgence/

S'inscrivant dans les réflexions de cette équipe sur les manifestations de l'actualité dans les écrits des XVe‑XVIIe siècles, cette étude s'interroge sur les manifestations de l'urgence, motif obsédant de notre contemporanéité, dans une période où elle n'est pas théorisée. Cette édition en ligne s'efforce de ne pas s'en tenir à la transposition numérique d'une édition papier, et d'exploiter au mieux les ressources présentées par ce support dématérialisé. Ainsi chaque article se divise en trois parties, correspondant aux trois axes dominants qui se sont dégagés au cours du séminaire dont est issue cette publication : circonstances de l'urgence, ethos, et écriture de l'urgence. Par le jeu d'une double table des matières, il est possible de choisir entre une lecture par article, ou par thème. A ces trois axes s'ajoute une interrogation sur les manifestations matérielles de l'urgence dans les textes observés. Celle-ci ne fait pas l'objet d'une partie séparée dans les articles, car ces éléments sont souvent en lien étroit avec l'un ou l'autre des trois premiers thèmes envisagés. Les éléments relevant de la matérialité apparaissent donc dans le fil de chaque article sous la forme de liens, qui permettent également de faire une lecture groupée de toutes les remarques relevant de cet angle d'observation.

Par ailleurs ce format numérique présente l'avantage d'être évolutif : l'équipe LCR a prévu l'ouverture d'un onglet "Varia" qui pourra accueillir des travaux ne respectant pas ce cadre un peu contraignant : contributions dans un format plus habituel, notes de lectures, billets lexicaux, etc. Vous êtes invité.e.s à envoyer vos propositions de contribution en cliquant sur le lien "Nous contacter" en bas du site.