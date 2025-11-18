PhiN – Philologie im Netz, vol. 100/2025

Aufsätze

Lorenz Blasius:

'Kampf, Konkurrenz, Beutezüge'. Gangsterrap als Ästhetik der Realitätsfabrik [1–27]



Matthias Heinz:

Nicht-kanonische Tonhöhenakzente – picchi abnormi: ein prosodisches Phänomen (nicht nur) des Italienischen [28–34]



Lars Thorben Henk:

Eine 'Kehre' im Autorenkino der Brüder Dardenne? Die Stellung des Subjekts in DEUX JOURS, UNE NUIT (2014) und LA FILLE INCONNUE (2016) [35–59]



Marina Ortrud Hertrampf:

La menace du présent par la mise en présence du passé : Rien ne t’appartient de Nathacha Appanah (2021) [60–66]

Rezensionen



Gudrun Bamberger:

Sabine Voda Eschgfäller und Milan Hornňáč (Hg.) (2024): Olmützer Beiträge zur Barockforschung. Dresden / München: Thelem. [67–68]



Gabriela Bitencourt:

Lia Imenes Ishida (2025): Vor und nach dem Weltende. Ich, Masse und Mensch in der expressionistischen Lyrik. Berlin: J.B. Metzler. [69–73]



Daniela Kuschel:

Claudia Jacobi (2024): Narrative der Essstörung. Eine transdisziplinäre Diskursanalyse des zeitgenössischen Films und der Erzählliteratur der Romania. Berlin: De Gruyter. [74–77]



Richard Utz:

Jan M. Ziolkowski (2024): Nostalgia and the German(ic) Past: The Medieval Poem of Walthare. Zürich: Chronos. [78–80]

—

