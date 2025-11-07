Première parution dans le collection Émergence

L’École universitaire de recherche ArTeC est enchantée de présenter sa nouvelle parution en accès libre :

Voix et technologie - La machine comme co-créatrice à l’ère numérique

de Pedro Torres, sous la direction sa Sabine Quiriconi

Collection : Émergence

Coédition EUR ArTeC & Les Ateliers de [sens public]

Parution : octobre 2025

Lien de lecture : https://ateliers.sens-public.org/voix-et-technologie/index.html



Cette performance tout à la fois orale et écrite constitue le mémoire de recherche-création du Master ArTeC de l'auteur.

Résumé

Le mémoire de Pedro Torres rédigé lors du master 2 de l'EUR ArTeC est d'une réflexion approfondie et expérimentale sur la manière dont la technologie, notamment la dictée vocale et l'intelligence artificielle, influence et reconfigure le processus de création artistique. Pedro Torres explore l'idée que la technologie peut être à la fois un outil de création et un obstacle, apportant des défis et des questions sur l'authenticité, la compréhension et l'interprétation.

Le mémoire intègre une analyse des difficultés techniques et personnelles de l'auteur, ainsi que des expérimentations par lesquelles la technologie prend le rôle de co-créateur, révélant les limites et les potentiels de la collaboration homme-machine. Le texte souligne aussi la manière dont ces interactions affectent l'artiste-chercheur sur le plan personnel, en introduisant des éléments de hasard, d'imprévisibilité et de tension dans le processus créatif.

Le cœur du travail réside dans la mise en lumière des paradoxes liés à l'utilisation de la technologie, qui peut enrichir mais aussi complexifier la création artistique.

Mots-clefs : recherche-création, dictée vocale, performance, intelligence artificielle, interprétation, reconnaissance vocale

La collection Émergence

La collection numérique et en accès libre Émergence est une initiative du pôle éditorial ArTeC, en collaboration avec Les Ateliers de [sens public], qui expérimente de nouvelles méthodes dʼédition via notamment la plateforme collaborative Stylo (Huma-Num) et la chaîne éditoriale Le Pressoir. Elle valorise les projets éditoriaux de (ou sur la) recherche-création dʼétudiant·es et doctorant·es ArTeC, ainsi que des alumni ArTeC, sélectionnés par le comité scientifique du pôle éditorial, en charge de l’évaluation des candidatures.

Initialement pensé pour accueillir les projets et les mémoires des étudiant·es ArTeC, le format est aussi ouvert aux créations en recherche-création et aux textes sur la recherche-création.

La collection a été pensée et conçue par Laura Boisset, Nicolas Sauret et Marta Severo. Elle intègre les autres collections d’ArTeC.

Consulter les premières publications : https://ateliers.sens-public.org/emergence/#publications

Pour en savoir plus sur le pôle éditorial d’ArTeC : https://eur-artec.fr/edition/editorial/