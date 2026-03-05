Objet d’expériences spectaculaires dans les salons au XVIIIe siècle, l’électricité bouleverse progressivement tous les domaines de l’existence. À la Belle Époque, elle transforme les villes, les transports et les communications, tout en émerveillant les foules lors des expositions universelles et sur les scènes parisiennes. Omniprésentes dans la presse, la littérature et la culture visuelle, ses représentations construisent un puissant imaginaire de la modernité, entre fascination, espoirs et terreurs. Au-delà d’une révolution technique, l’électricité incarne dès lors les valeurs d’une société en mutation : vitesse, intensité, nouveau rapport au temps. Des spectacles populaires aux avant-gardes, elle stimule la créativité artistique et suscite l’invention de nouvelles esthétiques. Depuis les Lumières jusqu’à l’entre-deux-guerres, l'ouvrage supervisé par Claire Barel-Moisan et Delphine Gleizes sous le titre Merveilles électriques. Littérature, culture visuelle et vulgarisation (1740-1940) explore ainsi deux siècles où la fée Électricité a profondément métamorphosé la vie en société et la culture.

