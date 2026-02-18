Écrivains sociologues

La littérature contemporaine s'est, dit-on, ressaisie du réel, des questions sociales et problèmes de société. Mais le fait-elle en lien, ou en discussion, avec les travaux de sociologie ? Supervisée par Andrea del Lungo, Martine Van Geertruijden, Dominique Viart et Ilaria Vidotto, la nouvelle livraison de la Revue des Sciences Humaines s'attache sous le titre "Écrivains, écrivaines / sociologue" aux nouvelles manières d'aborder les réalités sociales que les écrivains et metteurs en scène développent. Il montre aussi, à l’inverse, l’intérêt des sociologues pour la littérature et le rapprochement de ces deux disciplines longtemps séparées.

Sur l'histoire récente des liens entre littérature et sociologie, on pourra se référer aux ressources proposées à l'entrée "Sociologie" de l'index de nos deux revues Fabula-LhT et Acta fabula.