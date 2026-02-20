La littérature française en Europe centrale

Quelles sont les destinées de la littérature de langue française au XXe siècle dans quatre espaces linguistiques de l’Europe centrale : hongrois, polonais, slovaque et tchèque ? Un volume publié par Antoine Marès et Clara Royer mobilise historiens, sociologues de la littérature, comparatistes, historiens littéraires et traducteurs afin d’élucider le contexte et les flux de traduction vers ces langues. Les traductions de la littérature de langue française en Europe centrale. Flux, réseaux et circulation au XXe s. présente les trajectoires de passeuses et passeurs centre-européens et il se penche sur des cas emblématiques de transferts littéraires (de Baudelaire à Romain Rolland en passant par Jules Verne).