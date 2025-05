Itinéraires, 2023-3 | 2025 : "Le merveilleux scientifique en spectacle" (dir. Claire Barel-Moisan)

Sommaire

Ce dossier examine le foisonnement de nouvelles formes de spectacles qui, des années 1850 à la Grande Guerre, font de la tension constitutive entre science et merveilleux une source de créativité sans cesse renouvelée, dévoilant la complexité des imaginaires de l’époque quant aux inventions et aux découvertes. Nourrissant le goût du sensationnel d’une société sur le point d’entrer dans l’ère de la culture de masse, ces spectacles inventent des formes hybrides, au croisement de l’attraction, de la vulgarisation, de la féerie et de la satire médiatique. Des théâtres de curiosités au Grand-Guignol, du Châtelet aux cafés-concerts, le merveilleux scientifique s’adresse à tous les publics, célébrant la science comme une merveille laïque ou explorant l’espace de mystère et d’illusion qui entoure les savoirs constitués, pour conduire aux portes du fantastique. À l’intersection de la littérature, des arts du spectacle et de l’histoire culturelle, les contributions rassemblées ici révèlent les innovations esthétiques de ce spectaculaire moderne et interrogent ses enjeux idéologiques.

Claire Barel-Moisan Explorer de nouvelles formes de spectaculaire : le merveilleux scientifique, de la Salpêtrière au café-concert [Texte intégral] Introduction du numéro

Entre vulgarisation et divertissement

Between Popularization and Entertainment

Amélie Calderone Le « théâtre scientifique » au xixe siècle : usages esthétiques, pédagogiques et sociopolitiques du spectacle de la science [Texte intégral] Scientific Theatre in the 19th Century: Aesthetic, Pedagogic and Socio-political Uses of the Spectacle of Science

Christophe Meslin Le théâtre Robin, terrain de jeu et de bataille des merveilleux scientifiques (1862-1867) [Texte intégral] The Théâtre Robin, A Playground and A Battleground for the Wonders of Science (1862-1867)

Frédéric Tabet Les illusionnistes : entre magique et merveilleux scientifique [Texte intégral] The Illusionists: between Magic and “Scientific Marvel”

Corps électrisés et sous hypnose

Electrified and Hypnotized Bodies

Pauline Picot Faire connivence : l’invention électrique sur scène (1859-1908) [Texte intégral] Creating complicity: Electrical Inventions Onstage (1859-1908)

Mireille Berton Le merveilleux psychique en spectacle : artistes somnambules et divas italiennes[Texte intégral]

Satire et célébration des inventions dans les revues d’actualités

Satirising and Celebrating Inventions in Theatrical Revues

Fanny Urbanowiez Les revues théâtrales au tournant du siècle : mise en scène et éloge du progrès[Texte intégral] Theatrical Revues at the Turn of the Century: Staging and Praising Progress

Marine Wisniewski Le café-concert à l’épreuve de la science : le spectacle du merveilleux au tournant du xixe et du xxe siècles [Texte intégral] Cafés-concerts Exposed to Science: the Power of Enchantment at the End of the Nineteenth Century

Féeries verniennes

Jules Verne's Spectacular Féeries

Jean-Michel Gouvard Voyage à travers l’impossible, une féerie scientifique ? [Texte intégral] Journey through the Impossible, a Scientific “Féerie”?

Sylvie Roques Le théâtre de Jules Verne, ses innovations radicales : la science à l’épreuve du plateau [Texte intégral]

Varia

Isabelle Bernard et Waël Rabadi Sur quelques récits de guerre dans le roman français contemporain [Texte intégral] Laurent Gaudé, Charif Majdalani et Julie RuoccoOn Some War Stories in the Contemporary French Novel: Laurent Gaudé, Charif Majdalani and Julie Ruocco