L'autobiographie selon Ricœur

Le désir de se raconter accompagne la philosophie occidentale depuis son origine. Pourtant celle-ci a longtemps ignoré l’autobiographie – silence que Paul Ricœur est venu rompre. Que révèle le geste de se raconter ? Que signifie donner voix à son passé, à ses doutes, à ses aveux ? Que se joue-t-il, pour la pensée, dans l’acte de confession ? Monica Gorza consacre un essai à la réflexion de Ricœur sur la narration de soi. : L'autobiographie à l'épreuve de la confession. Penser avec Paul Ricœur (Hermann).

Rappelons, au sein des Colloques en ligne de Fabula, le sommaire "L’héritage littéraire de Paul Ricœur" dans lequel Micheline Cambron a réuni les actes du colloque organisé par la Chaire du Québec contemporain de l’Université Sorbonne Nouvelle, en collaboration avec le Centre de recherche sur les arts et le langage (EHESS/CNRS) et avec le concours du Fonds Ricœur.

(Illustr : J.-J. Rousseau écrivant, gravure issue d'une édition des Confessions datant de 1934)