Entre ville et campagne : évolutions et hybridations. Colloque final Urbanature 2

« Entre ville et campagne : évolutions et hybridations »



Colloque final du programme interdisciplinaire Urbanature 2

2-4 juin 2026, Université Gustave Eiffel / Ferme du Buisson

Coordination

Carole Aurouet et Gisèle Séginger (Université Gustave Eiffel, LISAA)

Comité scientifique

Diane Arnaud (Université Gustave Eiffel)

Carole Aurouet (Université Gustave Eiffel)

Jean Estebanez (Université Paris-Est Créteil)

Nathalie Machon (Muséum national d’Histoire naturelle)

Patrick Matagne (Université de Poitiers)

Thierry Roger (Université de Rouen)

Gisèle Séginger (Université Gustave Eiffel)

Virginie Tahar (Université Gustave Eiffel)

Arthur Pétin (Université Gustave Eiffel)

Calendrier

Les propositions d'intervention, d'environ 500 mots, accompagnées d'un titre et d'une bio-bibliographie, sont à adresser avant le 3 avril 2026 à arthur.petin@univ-eiffel.fr.

—

L’écologie urbaine s’est esquissée au début du xxe siècle dans le domaine de la sociologie, avec des problématiques propres à cette discipline, grâce à l’école de Chicago. Quant aux historiens qui ont traité les questions environnementales, ils ont longtemps privilégié les études sur la pollution, dont on a pris conscience dès le XIXe siècle, et sur la régression de la campagne. Si aujourd’hui l’écologie urbaine a bien droit de cité parmi les sciences du vivant et s’oriente résolument vers des questions de biodiversité, si les historiens traitent aussi de leur côté plus souvent la ville végétale (jardins, maraîchage en ville…), l’éco-critique a manifesté pour sa part un attrait général pour la nature ou pour les grands espaces naturels affectionnés depuis le romantisme, mais les questions de biodiversité urbaine sont encore peu abordées, ce qui est encore plus vrai lorsqu’il s’agit de la nature dans les banlieues et les espaces périurbains. Pourtant la littérature contemporaine, l’éco-cinéma, la photographie s’intéressent de plus en plus à ces lieux.

Ce colloque se focalisera sur des espaces intermédiaires entre la ville et la campagne, et sur les nouveaux rapports à la nature qui s’y développent (tant sur le plan humain, que sur le plan de l’aménagement urbain). Ceux-ci peuvent être influencés par des conceptions de la vie et de la société, par des motivations politiques, des tendances idéologiques nouvelles (défense de la décroissance…), un multiculturalisme, des imaginaires de l’écologie, l’aspiration et le rêve d’un rapport harmonieux à la nature. Pour appréhender les évolutions, et avoir une perspective historique, nous ne nous interdirons pas de remonter au XIXe siècle ou au début du XXe siècle.

Ce sont des espaces divers qui pourront faire l’objet d’une étude : zones périurbaines, banlieues plus ou moins proches, enclaves vertes dans le tissu urbain, résistantes ou restaurées, comme le maquis de Montmartre au XIXe siècle, la « zone » au pied des fortifications de Paris jusqu’au début du XXe siècle, ou plus récemment la petite ceinture ferroviaire du XIXe siècle, rendue aux parisiens en quête de verdure et de nouvelles formes de sociabilité. Ce colloque réunira des littéraires, des spécialistes d’art et de cinéma, ainsi que des écologues, des géographes et des historiens de la ville, des historiens des sciences, des spécialistes d’aménagement du territoire et de tourisme, soucieux de promouvoir des « réserves » vertes pour un tourisme de proximité.

Témoins des évolutions, la littérature et les arts visuels contribuent à la formation d’un imaginaire des zones périphériques et des banlieues ainsi qu’aux transformations des sensibilités. Les œuvres littéraires, les documentaires, les fictions cinématographiques participent à la naissance d’une conscience verte, attentive à la biodiversité et aux problèmes sociaux corrélés aux questions écologiques. Dès le XIXe siècle, s’est affirmée une sensibilité écologique avant la lettre, parfois liée à des considérations scientifiques (hygiénistes en particulier) mais aussi de plus en plus politiques (socialistes ou libertaires). Les sensibilités, les conceptions idéologiques, les savoirs de la nature de plus en plus diffusés, les représentations culturelles, le goût de la flânerie et de la promenade cher aux poètes du XIXe siècle, l’attrait du tourisme aujourd’hui, les aspirations et les rêves dont rendent compte la littérature et les arts, tout cela se trouve impliqué dans les processus d’évolution urbaine. Ceux-ci ne sont pas toujours irréversibles, et la ville rend parfois momentanément à la friche certains de ses espaces, même dans Paris (ce fut le cas de la « zone » après la destruction de l’enceinte de Thiers, détruite au début du XXe siècle). Espaces semi-urbains, friches ou lieux improbables qui portent les stigmates de l’urbanisation : ces espaces ont attiré les cinéastes et les écrivains du XXe siècle, en quête d’images nouvelles de la modernité.

Ce colloque interdisciplinaire s’intéressera à la fois aux situations concrètes, aux évolutions, et aux représentations afin de cerner un rapport complexe avec la nature dans des zones semi-urbanisées ou en voie d’urbanisation ainsi que dans des secteurs reconquis par la nature ou offerts à une nature à demi-domestiquée. L’histoire culturelle, l’histoire des sensibilités pourront éclairer des évolutions et le rôle joué par la circulation des représentations. Dans le même temps, nous ne perdrons pas de vue les questions d’esthétique et de poétique : les formes culturelles s’adaptent à leur sujet et la poétique des œuvres peut être influencée par le désir de rendre compte de nouvelles réalités ou par la nécessité de problématiser certaines orientations.

Les communications pourront suivre plusieurs pistes, parmi lesquelles :

- Poétique et esthétique des friches périurbaines (littérature et arts visuels, cinéma, photographie…) ;

- Impact des films documentaires sur les évolutions ;

- Flore et faune spécifiques ;

- Évolution des sensibilités, orientations idéologiques, engagements politiques ;

- Imaginaire du sauvage limitrophe et des « mauvaises herbes ».

Afin de conserver au colloque une certaine unité et de favoriser des comparaisons pertinentes, nous centrerons nos travaux sur l’Europe occidentale.

Ce colloque sera accompagné de plusieurs manifestations culturelles :

2 juin 2026, Médiathèque de la Ferme du Buisson – Daniel Vachez

Remise des prix du concours de photographie "Nature en banlieue"

Inauguration de l’exposition « Affections » de la photographe Emmanuelle Corne

2 juin 2026, Cinéma de la Ferme du Buisson

Projection du film de Céline Sciamma, Tomboy (2011), présentation du film et discussion animée par Diane Arnaud et Samuel Clack (Université Gustave Eiffel, LISAA)

3 juin 2026, Université Gustave Eiffel

Rencontre-débat-projection avec le cinéaste contemporain Othello Vilgard, rencontre animée par Laurent Véray (Université Sorbonne Nouvelle, IRCAV)

4 juin 2026, Université Gustave Eiffel

Ciné-concert inédit, accompagné par l’orchestre Les Planches à musique

—

