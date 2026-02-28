L'œuvre de Maissa Bey: voix de femme, voix du monde (Bouira, Algérie)

Le colloque L'œuvre de Maissa Bey: voix de femme, voix du monde invite à penser cette oeuvre à a fois dans son ancrage algérien colonial et postcolonial et dans une perspetive ouverte aux études de genre, aux théories postcoloniales et aux enjeux mémoriels. La parole féminine y fonctionne comme un dispositif critique de déconstruction des imaginaires patriarcaux et des narration hégémoniques. Les personnages féminins incarnent des figures de résistance, de survivance et de subversion face à l'invisibilisation sociale.

Le colloque vise à analyser l'inscription de cete oeuvre dans l'histoire littéraire algérienne, son rapport à la mémoire et ses innovations narratives, tout en la reliant aux problématiques contemporaines telles que la violence, l'exil, la transmission et les luttes pour la dignité. Il met ainsi en lumière une littérature conçue comme espace de résistence, de résilience et de réécriture du monde.

Propositions de communication ( 300-500 mots) sont à envoyer d'ici 31 mars 2026 à l'adresse: colloquemaissabey@gmail.com