Isabelle Munoz, Les figures d'auteurs dans les romans d'Eric Chevillard. Défense et illustration de la littérature
À la suite du Nouveau Roman apparaissent des représentations fictionnelles d’auteurs marquées par une dissolution de leurs attributs, un caractère amorphe, voire une aspiration à disparaître. La critique associe majoritairement Éric Chevillard à ce mouvement de dépréciation et fait même de lui le seul écrivain contemporain parvenant à radicaliser la conception textualiste du personnage et à la concrétiser dans ses textes. À travers l’analyse d’un corpus de sept romans publiés entre 1999 et 2012, cet ouvrage propose une lecture renouvelée des figures d’auteurs chevillardiennes, ainsi que du statut de l’écrivain, du romanesque et des enjeux de la littérature propres à l’auteur. Il confirme du même coup l’originalité d’Éric Chevillard dans la production contemporaine.
Isabelle Munoz est docteure en langue et littérature française et chercheuse associée au laboratoire CPTC de l’Université Bourgogne Europe.
Table des matières
Introduction
Onomastique : troubles dans la nomination
Le nom en défaut
Anonymat familiarisant et statut d’auteur en devenir
Nom parcellaire ou partiel, entre déréalisation et intimité
Le « trop » ou le « trop peu »
Impossible homonymie
Nom vide et personnel fantôme
Altération du nom et tentative de destitution
Le nom motivé
Intertextualité entre hommage et critique
Métatextualité ou « être-livre » des noms
Surmotivation et plus-value symbolique
Conclusion
Portrait physique : l’Être et le Paraître
Le vêtement
La critique du monde
La révélation de l’être
Le corps
La dévalorisation en question
Le corps écrivant : de l’anormalité au corps glorieux
Conclusion
Portrait psychologique : les champs modaux
Le vouloir
Désir d’isolement et amenuisement ontologique ?
Désir d’isolement et écriture
Le savoir
Le personnage savant : l’auteur comme être de savoir
Le personnage d’auteur ignorant
Le pouvoir
Existence de l’œuvre ?
Reconnaissance
Influence sur le monde et sur le lecteur
Conclusion
Les figures d’auteurs du côté de la réception
Les auteurs fictionnels
L’auteur réel
Inscription dans le texte
Enjeux du roman à personnages d’auteurs
Conclusion
Conclusion générale
Bibliographie sélective