Nicole Lanérès, Inscriptions laconiennes des hautes époques (VIIe-IIIe s. av. J.-C.)

Depuis la publication en 1913 du volume des IG V1, de nouvelles inscriptions dialectales laconiennes n’ont pas manqué d’être découvertes et commentées. Or plus de cent ans après, aucune mise à jour n’est encore parue. Ce livre, qui tente de réunir l’ensemble des inscriptions rédigées en dialecte laconien « ancien », a pour objet de contribuer à combler ce manque. Aux VIIe/VIe a.C. les inscriptions proviennent de Sparte et de Laconie, et aussi de sanctuaires éloignés, dispersés sur les points stratégiques du territoire immense que contrôle l’État spartiate alors au faîte de sa puissance. Durant les trois siècles suivants, au fur et à mesure du rétrécissement de ce territoire, le matériel épigraphique se fait plus rare, pour se concentrer au tournant des IIIe/IIe a.C. dans le centre urbain et sa périphérie, puis disparaître à la faveur de la généralisation de la koiné ionienne-attique. Les inscriptions publiques sont rares, de même que les inscriptions funéraires. Il s’agit pour la plupart de dédicaces, d’ex-votos, de commémorations de victoires aux jeux. Chaque inscription est présentée avec un fac-similé, fait après autopsie quand cela était possible, et suivie d’une traduction, d’un commentaire paléographique, dialectologique, philologique et historique. Le classement est géographique et chronologique. Des cartes situent avec précision l’emplacement de chaque site.

Table des matières

Avant-propos

Remerciements

Introduction

Limites chronologiques

Les sites

Typologie des documents laconiens

Étude paléographique

L’alphabet laconien

Présentation des inscriptions

Les inscriptions

Sparte

Rive droite de l’Eurotas

Le Magne

Messénie

Rive gauche de l’Eurotas

Cythère

Est laconien

Sanctuaires panhelléniques

Inscriptions énigmatiques (Sparte)

Appendice. — Le dialecte

Traits communs aux dialectes du N.-O

Les consonnes du laconien

Le système vocalique laconien.

Index

Table des inscriptions

Toponymes modernes

Bibliographie

Cartes

Carte 1 : aire de distribution des inscriptions laconiennes (hors sanctuaires panhelléniques).

Carte 2 : vallée de l’Eurotas

Carte 3 : l’agglomération spartiate à la fin du IIIe a.C.

Carte 4 : la vallée de l’Eurotas vue du sud.

Carte 5 : péninsule du Magne

Carte 6 : cap Ténare et sanctuaire de Poséidon