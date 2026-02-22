Frédéric Metz, Trois études sur J. P. Hebel, suivies de "Hebel et Kafka" par Elias Canetti

Hebel, écrivain en Allemagne admiré de Kafka, Benjamin, Bloch, Tucholsky, Wittgenstein, Heidegger, Canetti, Sebald, est en France presque entièrement inconnu. Le but de ce livre est de l’y introduire subrepticement, au moyen de trois études brèves abordant chacune un ou plusieurs aspects de l’œuvre et de la vie de l’écrivain. Dans la seconde par exemple est, entre autres fils, suivie la manière dont la réception de Hebel changea en Allemagne dans les années 1920-1930 – sur fond de montée du nazisme, ou d’exil et de « repli ». Y est présentée la thèse, peu connue ici, que c’est autour de Hebel que Walter Benjamin, pour la première fois, eut l’intuition d’une alliance nécessaire entre théologie et matérialisme historique (où s’annonce la célèbre partie d’échecs de la Thèse n° 1 sur l’histoire).

Ces « Trois études » accompagnent une vaste opération de « kolportage » d’historiettes de Hebel vers la France, initiée en 2016 depuis Rennes – et sur laquelle sont dits quelques mots, en introduction. — Frédéric Metz

N. B. Ce n’est pas tous les jours, comme on sait, qu’est offert de découvrir – après un temps très long – un nouveau grand écrivain allemand du passé. Les « Trois études » proposées ici sont suivies d’une traduction du très beau discours prononcé par Elias Canetti à Hausen en 1980, inédit en français : « Hebel et Kafka ».

« Je puis le dire sans coquetterie : j’ai été appelé par Hebel. Ce n’est pas moi qui suis allé le chercher. Jamais je ne me suis abandonné à rêver (et moins encore lorsque je le lisais) que je “travaillerais” sur lui. Même maintenant, travailler sur lui ne m’apparaît jamais que comme une activité occasionnelle, décousue et provoquée par quelque cause extérieure [provoziert], et je vais rester fidèle au caractère farcesque de cette relation de disponibilité et de service à son égard, en écrivant un livre sur lui. » (Walter Benjamin, Manuscrit Ms842, Archives Walter Benjamin, Berlin, reproduit in Gesammelte Schriften, II, 3, p. 1445)

