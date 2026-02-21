Mauro Carbone, Graziano Lingua, Pour une anthropologie des écrans – Montrer et cacher, exposer et protéger

Une exploration pionnière de l'évolution des fonctions fondamentales des écrans dans l'histoire (du corps comme proto-écran aux dispositifs portables d'aujourd'hui), de leurs implications anthropologiques et philosophiques, et de leur impact profond sur la culture humaine, offrant un récit éloquent sur notre réalité médiatisée.Les écrans ne se limitent pas à montrer ou cacher : depuis la préhistoire, ils servent d'intermédiaires dans notre relation au monde en protégeant autant qu'en exposant nos corps. À travers une enquête historico-généalogique et une analyse aussi bien des technologies présentes que du futur proche, les auteurs déconstruisent l'idée selon laquelle les écrans seraient inséparables des images, que celles-ci s'opposeraient aux mots, ainsi que ce qu'ils nomment idéologie de la « Transparence 2.0 », à savoir la prétention de pouvoir éliminer toute médiation tant en communication qu'en politique.

Ils montrent également que les technologies portables ne nous rapprochent nullement d'une supposée disparition des écrans, mais semblent plutôt dessiner un quasi-retour à l'utilisation de notre corps, cette fois-ci « augmenté », comme écran. Cela soulève de nouvelles questions relationnelles, éthiques et politiques, que le livre contribue à éclairer.

Lire quelques pages et parcourir le sommaire sur le site de l'éditeur…

Mauro Carbone, spécialiste d'esthétique et membre honoraire de l'Institut universitaire de France, est professeur émérite de philosophie à l'Université Jean-Moulin Lyon 3, où il a fondé et dirige le Groupe permanent de recherche « Vivre par(mi) les écrans ». Parmi ses ouvrages, l'on peut citer Philosophie-écrans. Du cinéma à la révolution numérique (Paris, Vrin, 2016).

Graziano Lingua est professeur de philosophie morale à l'Université de Turin, où il dirige le département de Philosophie et Sciences de l'Éducation. Il est également co-directeur du département « Humanisme numérique » du Collège des Bernardins, Paris. Il a dirigé, avec A. De Cesaris, Technologies de la visibilité. De l'image ancienne à l'image hypermoderne (Paris, Mimésis, 2021).