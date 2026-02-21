Stefania Caliandro, Vibration. Esthétiques et théorie de l'art

Cet ouvrage vise à approfondir l’idée de vibration esthétique, à retracer ses origines, à analyser ses développements historiques dans les arts et les esthétiques au tournant du xxe siècle jusqu’à nos jours, enfin à théoriser et comprendre la fonction et le fonctionnement de la vibration par rapport à l’esthésie et à la saisie du sens. À cette fin, il croise des recherches à la fois en esthétique et philosophie de l’art, en théorie et histoire de l’art et en sémiotique. Abordant des thèmes qui recoupent des questions d’actualité, l’auteure y défend une conception dynamique de l’œuvre, incluant l’appréhension et la compréhension esthétiques dans lesquelles l’œuvre prend forme. Il s’agit d’essayer de décrire en particulier certaines forces (ou phénomènes) qui entrent en jeu dans l’esthésie, telles l’empathie, l’éclosion de rythmes dans lesquels espace et temps sont impliqués, des attitudes magiques, mystiques ou phatiques qui génèrent la participation, des instabilités perceptives qui facilitent la projection ou l’activité imaginative, parfois au seuil de l’hallucination. Dans la reconstruction étymologique et encyclopédique du terme vibration – notion proche mais dissemblable de résonance – il s’avère que le sens figuré est apparu assez tard; il n’était apparemment pas donné à toute époque de frémir ou vibrer avec l’art. Quant à sa théorisation en art, elle revient aux écrits de Kandinsky, dans un contexte de conditions et croyances scientifiques, techniques, philosophiques et spirituelles qui ont favorisé l’éclosion d’esthétiques de la vibration. Répandue, historicisée, la vibration a ainsi pris de multiples formes.

Les esthétiques rencontrées témoignent d’une variété impressionnante de manières d’entendre et de faire art avec ou par la vibration. La vibration a animé des recherches portant sur la correspondance entre les sens et sur la complémentarité des sensations, en procédant par transposition, parfois par analogie, ou par transduction. Des artistes ont examiné les vibrations spécifiques d’un médium donné, ils ont relevé les transformations et les interférences qui opèrent dans les matériaux ou la technique, les effets sur la perception, au seuil du conditionnement. D’autres œuvres ont investi des vibrations et fréquences présentes dans la nature ou le paysage habité; elles pointent la limite du perceptible, jusqu’à amener l’art au seuil de l’anesthétique. Enfin, certains artistes ont visé le moment énergétique de la vibration, son impact et sa valeur dans la perception, jusqu’à déstabiliser le confort perceptif et proprioceptif de l’observateur et à inclure le feedback biochimique et neurologique de celui-ci au seuil de sa contenance.

Les œuvres et les déclarations des artistes amènent à comprendre comment la vibration esthétique se lie à des dynamiques esthésiques, notamment des tensions, des chutes, des dissymétries, qui se produisent dans la saisie. S’appuyant sur des observations philosophiques et sémiotiques, ainsi que sur des apports neurobiologiques, poursuivant également ses réflexions sur une morphogénèse qui prend corps dans l’appréhension du sensible, l’auteure parvient à définir la vibration au vu de son excédant.

Sommaire

Introduction

Du rythme à la vibration. Étude de quelques œuvres d’art

Alberto Burri, Grande Cretto

D’une image l’autre. L’œuvre de Peter Eisenman

Un contrepoint arythmique

Joseph Beuys, Terremoto in Palazzo

Tremblement et blurring

Hans Haacke, Germania

Art, transformateur d’énergie

I. Forces à l’œuvre

Hans Haacke et l’exposition de 1967

White Waving Line

Empathie

Entre psychologie de la perception et esthétique

Paréidolie, animation de l’inerte et agency

Participation mystique et communion phatique

Une participation sentie

Le phatique

Contact et vibration, sur les pas de Maldiney

De la logique des sens au sentir

Intentionnalité inversée et par-delà

II. La vibration, entre le spirituel et le scientifique

Wassily Kandinsky

...welcher „im Herzen“ eine Vibration sofort hervorruft

Vibration et résonance

Sentir et se mouvoir dans l’œuvre

La résonance en littérature, mésologie et sociologie

Henri Michaux, dans le champ de force des fluides

Le rapport au milieu

III. Fausto Melotti

L’antisculpture

Les structures filiformes, morphologies de la légèreté

Habiter l’espace, en négatif

Rythmes, variations, logos et fantaisie

Le versant passionné, céramique et terres cuites

Morphodynamisme dans la perception

IV. La vibration dans l’art contemporain, entre influences musicale et techno-électrique

Les mouvances sensibles de la forme, recherches postmodernes

De l’objet à l’espace et au corps

Enesthésie, entre art du son et arts plastiques

Inner, outer et transperception

Être traversé

Émissions, transmissions, radiations, captations

Visualiser la propagation des ondes

Handling vibration : dynamiques et fréquences en tant que matière

Envers une théorie de la mise en fréquence

V. Tomás Saraceno : art, vibration et écho-logie

Explorer les relations à diverses échelles spatiotemporelles

La théorie d’Uexküll et le concert en réseau

L’art entre magie sémiotique et biotrémologie

Carsten Nicolai : art et perception, la vibration de la matière

Morphodynamique de la matière

Plasticité des dispositifs et pliures chaotiques

Fréquences lumineuses et perception

Carsten Höller : art et perception, le seuil neural de l’esthésie

Light Corner, la surexcitation perceptive

Au seuil du conditionnement, les limites de la contenance

VI. Pour une définition : la vibration en tant que concept

Champs sémantiques du terme

Vibration dans l’Encyclopédie

Extensions au figuré et résonance entre les concepts

Héritage culturel et dimension sémiotique

Altérité, immanence et perfection des formes inexactes

L’esthésie au sein de la saisie esthétique

De la multitude des différentiels aux instabilités morphodynamiques

Une pensée sensible non stabilisée

Réflexions sur le fonctionnement sémiotique de la vibration

Théorie morphogénétique et art

Études catastrophistes des œuvres

Ouvertures de perspective

« déséquilibres locaux » et discontinuités phénoménales

La désonance

Ouvertures

L’œuvre-élastique

