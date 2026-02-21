Stefania Caliandro, Vibration. Esthétiques et théorie de l'art
Cet ouvrage vise à approfondir l’idée de vibration esthétique, à retracer ses origines, à analyser ses développements historiques dans les arts et les esthétiques au tournant du xxe siècle jusqu’à nos jours, enfin à théoriser et comprendre la fonction et le fonctionnement de la vibration par rapport à l’esthésie et à la saisie du sens. À cette fin, il croise des recherches à la fois en esthétique et philosophie de l’art, en théorie et histoire de l’art et en sémiotique. Abordant des thèmes qui recoupent des questions d’actualité, l’auteure y défend une conception dynamique de l’œuvre, incluant l’appréhension et la compréhension esthétiques dans lesquelles l’œuvre prend forme. Il s’agit d’essayer de décrire en particulier certaines forces (ou phénomènes) qui entrent en jeu dans l’esthésie, telles l’empathie, l’éclosion de rythmes dans lesquels espace et temps sont impliqués, des attitudes magiques, mystiques ou phatiques qui génèrent la participation, des instabilités perceptives qui facilitent la projection ou l’activité imaginative, parfois au seuil de l’hallucination. Dans la reconstruction étymologique et encyclopédique du terme vibration – notion proche mais dissemblable de résonance – il s’avère que le sens figuré est apparu assez tard; il n’était apparemment pas donné à toute époque de frémir ou vibrer avec l’art. Quant à sa théorisation en art, elle revient aux écrits de Kandinsky, dans un contexte de conditions et croyances scientifiques, techniques, philosophiques et spirituelles qui ont favorisé l’éclosion d’esthétiques de la vibration. Répandue, historicisée, la vibration a ainsi pris de multiples formes.
Les esthétiques rencontrées témoignent d’une variété impressionnante de manières d’entendre et de faire art avec ou par la vibration. La vibration a animé des recherches portant sur la correspondance entre les sens et sur la complémentarité des sensations, en procédant par transposition, parfois par analogie, ou par transduction. Des artistes ont examiné les vibrations spécifiques d’un médium donné, ils ont relevé les transformations et les interférences qui opèrent dans les matériaux ou la technique, les effets sur la perception, au seuil du conditionnement. D’autres œuvres ont investi des vibrations et fréquences présentes dans la nature ou le paysage habité; elles pointent la limite du perceptible, jusqu’à amener l’art au seuil de l’anesthétique. Enfin, certains artistes ont visé le moment énergétique de la vibration, son impact et sa valeur dans la perception, jusqu’à déstabiliser le confort perceptif et proprioceptif de l’observateur et à inclure le feedback biochimique et neurologique de celui-ci au seuil de sa contenance.
Les œuvres et les déclarations des artistes amènent à comprendre comment la vibration esthétique se lie à des dynamiques esthésiques, notamment des tensions, des chutes, des dissymétries, qui se produisent dans la saisie. S’appuyant sur des observations philosophiques et sémiotiques, ainsi que sur des apports neurobiologiques, poursuivant également ses réflexions sur une morphogénèse qui prend corps dans l’appréhension du sensible, l’auteure parvient à définir la vibration au vu de son excédant.
Sommaire
Introduction
Du rythme à la vibration. Étude de quelques œuvres d’art
Alberto Burri, Grande Cretto
D’une image l’autre. L’œuvre de Peter Eisenman
Un contrepoint arythmique
Joseph Beuys, Terremoto in Palazzo
Tremblement et blurring
Hans Haacke, Germania
Art, transformateur d’énergie
I. Forces à l’œuvre
Hans Haacke et l’exposition de 1967
White Waving Line
Empathie
Entre psychologie de la perception et esthétique
Paréidolie, animation de l’inerte et agency
Participation mystique et communion phatique
Une participation sentie
Le phatique
Contact et vibration, sur les pas de Maldiney
De la logique des sens au sentir
Intentionnalité inversée et par-delà
II. La vibration, entre le spirituel et le scientifique
Wassily Kandinsky
...welcher „im Herzen“ eine Vibration sofort hervorruft
Vibration et résonance
Sentir et se mouvoir dans l’œuvre
La résonance en littérature, mésologie et sociologie
Henri Michaux, dans le champ de force des fluides
Le rapport au milieu
III. Fausto Melotti
L’antisculpture
Les structures filiformes, morphologies de la légèreté
Habiter l’espace, en négatif
Rythmes, variations, logos et fantaisie
Le versant passionné, céramique et terres cuites
Morphodynamisme dans la perception
IV. La vibration dans l’art contemporain, entre influences musicale et techno-électrique
Les mouvances sensibles de la forme, recherches postmodernes
De l’objet à l’espace et au corps
Enesthésie, entre art du son et arts plastiques
Inner, outer et transperception
Être traversé
Émissions, transmissions, radiations, captations
Visualiser la propagation des ondes
Handling vibration : dynamiques et fréquences en tant que matière
Envers une théorie de la mise en fréquence
V. Tomás Saraceno : art, vibration et écho-logie
Explorer les relations à diverses échelles spatiotemporelles
La théorie d’Uexküll et le concert en réseau
L’art entre magie sémiotique et biotrémologie
Carsten Nicolai : art et perception, la vibration de la matière
Morphodynamique de la matière
Plasticité des dispositifs et pliures chaotiques
Fréquences lumineuses et perception
Carsten Höller : art et perception, le seuil neural de l’esthésie
Light Corner, la surexcitation perceptive
Au seuil du conditionnement, les limites de la contenance
VI. Pour une définition : la vibration en tant que concept
Champs sémantiques du terme
Vibration dans l’Encyclopédie
Extensions au figuré et résonance entre les concepts
Héritage culturel et dimension sémiotique
Altérité, immanence et perfection des formes inexactes
L’esthésie au sein de la saisie esthétique
De la multitude des différentiels aux instabilités morphodynamiques
Une pensée sensible non stabilisée
Réflexions sur le fonctionnement sémiotique de la vibration
Théorie morphogénétique et art
Études catastrophistes des œuvres
Ouvertures de perspective
« déséquilibres locaux » et discontinuités phénoménales
La désonance
Ouvertures
L’œuvre-élastique
