Des événements en Hongrie à la fin du Menabò (1956-1967) : la "vérification des pouvoirs" de l'intellectuel à travers les journaux et les revues culturelles et littéraires (Congresso dell’Associazione degli Italianisti, Trento-Rovereto)

XXIX Congresso Nazionale dell’Associazione degli Italianisti

Trento e Rovereto, 10-12 settembre 2026

La responsabilità della letteratura

Organisateurs du panel : Carlo Serafini, Nunzio Bellassai, Marco M. Fort

Le panel proposé entend s'interroger sur la maniére dont les journaux et les revues interprètent et orientent les grands changements historiques et culturels qui se produisent entre 1956 et 1967, en mettant en évidence les transformations des formes d'intervention intellectuelle et les nouveautés dans le domaine littéraire.

