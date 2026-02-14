Voltaire, L'Ingenuo, a cura di Pierino Gallo, Roma, Elliot Edizioni, coll. "Antidoti", 2026, 128 p., 18 euros.

Un giovane urone – membro di una tribù indigena del Canada – giunge, in una calda serata estiva, sulle coste della Bretagna. Lì sco­pre le sue origini francesi, si converte al cristianesimo, si battezza, si innamora, conosce le asprezze della prigione e la corruzione dei potenti, si istruisce in compagnia di un giansenista e riacquista la libertà grazie ai “servigi” di una giovane provinciale. Il percorso di crescita intrapreso permette al personaggio non soltanto di ingentilire i suoi costumi attraverso l’esperienza e l’uso della ragione, ma altresì di elaborare una critica all’intolleranza e alle ingiustizie, evidenziando i lati più oscuri della Francia del Re Sole.

Gioiello narrativo del Secolo dei Lumi, ironico e profondo, L’Inge­nuo (1767) fa riecheggiare ancora oggi il suo messaggio universale: soltanto chi accoglie in sé il cambiamento e si accosta con sguardo attento al prossimo può aspirare a comprendere le verità del mondo e ad alleviare, praticando la paziente saggezza del filosofo, i dolori della vita.