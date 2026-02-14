Roger Vailland, Les ruines de Berchtesgaden

Édition réalisée et présentée par Marie-Noël Rio.

« Quatre ans de nazisme, c’est une maladie dont il est très difficile de guérir … », dit, en 1944, devant la statue de Goethe, un Strasbourgeois à Roger Vailland. L’écrivain, qui a rejoint la Résistance en 1942, est alors correspondant de guerre pour les journaux Action et Libération. Il raconte la fin du conflit et l’avancée, d’un côté du Rhin puis de l’autre, de l’armée alliée jusqu’à la capitulation de l’Allemagne. Il la célèbre dans les ruines de Berchtesgaden, la petite ville d’altitude où Hitler avait une maison de vacances.

Vailland est un écrivain : il ne documente pas la guerre mais la vit, jusque dans ses moments confus, absurdes, déroutants. « La guerre est toujours un peu une drôle de guerre.»

Ces articles, qui constituent une précieuse archive de la période la plus tragique du XXe siècle, rassemble les observations, anecdotes et pensées d’un esprit libre et combatif. Dans quel autre volume peut-on lire la discussion d’écrivains résistants voulant assassiner Louis-Ferdinand Céline et conclure que ce n’est pas la peine, puisqu’il s’est assassiné lui-même, en tant qu’homme et en tant qu’artiste, en collaborant ?

