Jérôme Monti, Quand j'étais bandit, suivi de La Vendetta dans l'Histoire de Pierre-Paul Raoul Colonna de Cesari-Rocca

Édition de Philippe Artières

Le bandit corse de Jérôme Monti n’est pas un délinquant, il est celui qui a le mode d’existence le plus conforme et le plus fidèle à ce qu’est la Corse des années 1880, une terre rebelle et fière, dont les hommes vengent leur honneur bafoué d’un coup de fusil ou de couteau : ils appliquent la fameuse vendetta. En cette fin de XIXe siècle, la Corse est selon lui le seul pays où le mot « bandit » soit encore employé dans son acception primitive, celle de « banni ».

Si on retrouve dans ce récit le lyrisme de Prosper Mérimée ou le réalisme de Guy de Maupassant, Quand j’étais bandit plonge de manière inédite des mois durant dans la beauté du maquis, aux côtés de hors-la-loi singuliers, véritables héros de roman d’aventures et figures marquantes d’une relation de voyage sur une île qui fascine autant qu’elle inquiète.

Ce récit autobiographique haletant est ici complété de l’essai La vendetta dans l’histoire de Pierre-Paul Raoul Colonna de Cesari-Rocca, l’un des premiers historiens de la Corse et contemporain de Jérôme Monti.