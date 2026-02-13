Raymonde Vincent, Campagne

Préface de Renan Prévot

Marie est une jeune paysanne orpheline, élevée en marge du monde et bientôt « exilée » avec sa grand-mère dans les communs d'un château. La Première Guerre se profile en arrière-plan, tandis que l'adolescente mûrit dans un environnement aussi rude qu'idyllique qui l'ouvrira à la maternité.

Écrit en 1937, célébré à sa sortie par Claudel, Daudet et Ramuz, Campagne est un chef-d'œuvre d'écriture épurée, d'une grande finesse d'émotion. Avec une incomparable maîtrise formelle, Raymonde Vincent livre un premier roman où le temps s'écoule à la vitesse de la nature, un manifeste pour le rêve et l'aspiration au sacré dans le quotidien.

L'ouvrage est suivi de « Se souvenir de ma mère », un beau texte inédit lié à des souvenirs d'enfance qui ont irrigué l'ensemble de l'œuvre de l'auteure.

D’origine berrichonne, Raymonde Vincent (1908-1985) obtient en 1937 le Prix Femina pour son roman Campagne, devançant des écrivans renommés tels que Brasillach et Bosco. Elle fréquente les milieux parisiens et rencontre de nouveaux succès avec Blanche, Élisabeth ou encore La couronne des innocents. Elle disparaît en 1985 avant de glisser peu à peu dans l'oubli.