Patrimoine, enseignement et recherche : vers de nouvelles pratiques (revue IBLA, Tunis)

L’Institut des Belles Lettres Arabes, la revue IBLA et le laboratoire Intersignes (LR14ES01) en partenariat avec L'École Doctorale « Structures, Systèmes, Modèles et Pratiques en Lettres et Sciences Humaines et Sociales » et l’association ABLA invitent à réfléchir sur les formes et les enjeux de la mise en avant du patrimoine dans l’enseignement et la recherche scientifique. Une attention particulière est portée au patrimoine matériel (archives, manuscrits, objets) qui constitue une dimension essentielle des sciences humaines et sociales. Cette valorisation est servie par l’émergence de nouvelles pratiques documentaires telles que la numérisation, l’indexation ou encore la constitution de corpus hybrides. Ces approches transforment profondément les modalités de recherche, d’exploration et de diffusion du patrimoine, ainsi que les formes de sa réception.

Cette réflexion sera menée les 18 et 19 juin 2026 au cours de deux journées d’étude qui auront un double objectif : montrer comment l’innovation documentaire peut devenir un levier pour interroger autrement le patrimoine matériel, articulant enjeux théoriques, méthodologiques et pratiques ; et encourager les chercheurs, jeunes et confirmés, à mettre le pied à l’étrier et à explorer ces pistes de recherche qui promettent de dépasser la simple conservation pour aller vers une valorisation dynamique, tout en favorisant la circulation des savoirs dans une perspective d’interdisciplinarité.

L’idée est d’ouvrir un espace de dialogue entre chercheur·e·s, archivistes, documentalistes, codicologues, acteur·rice·s culturel·le·s, étudiant·e·s et jeunes chercheur·e·s et de croiser les sciences humaines, les sciences de l’information et la technologie afin d’investir les avancées méthodologiques et technologiques, voie indiquée pour mettre en place des protocoles interdisciplinaires et hybrides appliqués à des corpus qui peuvent aller de l’architecture à la littérature, en passant par le cinéma ou la musique.

Dans ce cadre, la codicologie, science du livre manuscrit envisagé comme objet matériel et culturel, occupe une place stratégique. Croisée avec les humanités numériques, elle ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre la matérialité des textes, l’impact du temps sur leur circulation et leur réception, tout en les inscrivant dans des dispositifs documentaires innovants [1].

En Tunisie, la Bibliothèque nationale développe le projet du Musée du patrimoine écrit, une sorte de dictionnaire en ligne des œuvres tunisiennes écrites depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours et celui de la « Khaldounia numérique » dans le cadre d’une initiative visant à créer une bibliothèque virtuelle numérique qui offre aux chercheurs plus de 13000 titres (ouvrages, manuscrits et collections de périodiques). Plusieurs institutions tunisiennes recèlent encore des fonds inexplorés (musicaux, audiovisuels, etc.).

Au Maghreb, ces dernières années, plusieurs initiatives de valorisation, de numérisation et de restauration du patrimoine cinématographique algérien, tunisien et marocain ont vu le jour avec un travail matériel, symbolique et politique pour une réparation de la mémoire collective, une libération des imaginaires et un désir de réécrire les histoires du cinéma sans les niveler et les réduire à l’histoire des vainqueurs. Ces expériences, dont celle initiée par le jeune réalisateur Nabil Djedouani, créateur des Archives numériques du cinéma algérien [2], sont souvent peu financées et émanent principalement d’un travail associatif. Elles cherchent à donner une nouvelle visibilité à ces cinématographies africaines occultées.

Ces initiatives vont dans le sens d'une attitude politique permettant de redécouvrir un corpus inconnu ou peu connu, renouvelant la réception, les lectures et la recherche à partir d’œuvres peu médiatisées, à inscrire dans le patrimoine humain. Donner à voir/revoir, restituer et valoriser le patrimoine contribuent à préserver la mémoire collective et insuffle une intelligibilité plus fraîche aux œuvres et aux ressources, en les confrontant aux regards des lecteur·rice·s, spectateur·rice·s et chercheur·e·s contemporain·ne·s.

Les propositions de communications peuvent s’articuler autour des axes suivants :

Axe 1. Histoire, champs littéraire et linguistique, fiction, documentaire

- L’histoire au prisme de la littérature, du point de vue de l’écrivain et du chercheur.

- L’écrit autour de la littérature comme objet de recherche.

- La sociolinguistique et la géocritique comme portes d’entrée au document et au patrimoine.

Axe 2. Histoire culturelle de la Tunisie

- De la réflexion particulière vers une ouverture sur "l’universel".

- Histoire des arts en Tunisie à l’aune de la recherche documentaire.

- La presse, objet d’étude et d’écriture.

- Perspectives postcoloniales et décoloniales : regards sur la presse et les documents administratifs de l’époque coloniale.

Axe 3. Recherche documentaire, l’art et la manière

- Codicologie et matérialité des corpus : apport des outils numériques dans les pratiques codicologiques.

- Expériences et études de cas : projets institutionnels et universitaires, initiatives locales, archives, fonds privés et bibliothèques familiales, collaborations internationales.

- Corpus hybrides et interdisciplinarité (méthodes de constitution et d’exploitation des corpus pluriels).

Axe 4. Recherches et restauration du patrimoine cinématographique au Maghreb : ré-appropriation, sauvegarde de la mémoire collective et nouvelles réceptions

- Accès à des œuvres méconnues ou oubliées comme corpus de recherche.

- Recherches autour d’une histoire alternative des cinémas maghrébins.

- Nouvelles lectures et réévaluation de l'importance de ces œuvres dans la culture contemporaine.

- Films restaurés et recherche critique et/ou enquête journalistique.

Calendrier

- Réception des propositions : le 25 mars 2026

- Réponse aux contributeurs : le 31 mars 2026

- Journées d’étude : le 18-19 juin 2026

Modalités de soumission

Les propositions de communication (titre et résumé d’environ 300 mots, accompagnés d’une courte notice bio-bibliographique) sont à envoyer au plus tard le 25 mars 2026 à l’adresse suivante : je.patrimoine.recherche@gmail.com

Comité scientifique

Mohamed Abid (IBLA, UMA)

Dorra Bassi (IBLA, Intersignes, Université de Tunis)

Kmar Bendana (IBLA, UMA)

Raja Ben Slama (IBLA, UMA)

Samia Dridi (Intersignes, Université de Tunis)

Anas Ghrab, (IBLA, Université de Sousse)

Souhail Houissa (IBLA, UMA)

Samia Kassab Charfi (Intersignes, Université de Tunis)

Ahmed Khouaja, (IBLA, UMA)

Ines Mrad Dali (IBLA, UMA)

Sana M’selmi (IBLA, Intersignes, Université de Jendouba)

Sihem Sidaoui ((IBLA, Intersignes, UMA)

Responsables scientifiques

Dorra Bassi

Sana M’selmi

Sihem Sidaoui



[1] Voir à ce propos les travaux de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT) qui sont à cet égard exemplaires, notamment avec la création de Codicologia, « application informatique qui fournit un vocabulaire multilingue pour la description des manuscrits » et qui « entend proposer un instrument de travail à tous les catalogueurs de manuscrits, les éditeurs de textes et plus généralement à tous ceux qui s'intéressent aux manuscrits anciens. » Pour en savoir plus, consulter : https://codicologia.irht.cnrs.fr/ .

[2] D’autres initiatives témoignent de cette dynamique comme le site marocain dédié aux archives et à la production de Mohamed Bouannani ( https://www.archivesbouanani.org/archive-en-ligne/), la collaboration du Tunisien Mohamed Challouf avec la cinémathèque de Bologne pour restaurer des films anciens et abîmés ou encore l'expérience de l'association Echos cinématographiques lancée par Mohamed Frini (https://echoscinema.org/blog/).