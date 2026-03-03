Recontextualiser Hannah Arendt à l'ère d'un ordre mondial "en pleine décomposition" (revue Labyrinth)

Labyrinth: An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics prépare un numéro spécial à l'occasion du 120e anniversaire de Hannah Arendt (1906-1975).

Hannah Arendt est largement considérée comme l'une des plus grandes philosophes politiques de notre époque, et son œuvre n'a fait que gagner en pertinence depuis sa mort. Cependant, cette pertinence n'apparaît clairement que lorsque l'on relit son œuvre en la replaçant dans les contextes politiques respectifs de notre présent immédiat. C'est précisément l'objectif du prochain numéro 2026 de Labyrinth.

Nous ne pouvons pas savoir comment Hannah Arendt aurait évalué la guerre à Gaza, l'invasion de l'Ukraine ou l'effondrement de l'ordre mondial fondé sur des règles. Nous ne pouvons que spéculer. Cependant, son approche impartiale, critique et anti-idéologique, connue sous le nom de « penser sans balustrade », pourrait nous aider à mieux comprendre les bouleversements et les défis majeurs de notre époque et à trouver de nouvelles solutions sociales et politiques.

Pour ce numéro spécial, nous nous intéressons particulièrement à la recontextualisation de certains des thèmes principaux de l'œuvre d'Arendt, tels que :

• Phénoménologie de l'être-au-monde : mondanité vs perte du monde.

• Responsabilité et désobéissance civile.

• Souveraineté et dépendance dans un monde de relations de pouvoir multipolaires.

• Le mal politique aujourd'hui : pouvoir illimité et violence à l'ère des nouvelles autocraties.

• La justice et le « droit d'avoir des droits » dans des conditions néo-totalitaires.

• Apatridie, crises des réfugiés et populations déplacées

• La sphère publique : résistance et nouvelles formes d'action politique.

• Politique « post-vérité » et mouvements conspirationnistes.

• Propagande et manipulation à l'ère de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies.

• L'irréflexion à l'ère numérique.

• Désorientation, compréhension, éducation et imagination comme « boussole intérieure ».

• Considérations critiques sur les positions et la pensée d'Arendt.

—

Les chercheuses et les chercheurs travaillant dans le domaine de la philosophie d'Arendt sont invités à soumettre un bref résumé et des informations bio-bibliographiques avant le 30 mars 2026.

Les informations bio-bibliographiques doivent inclure les éléments suivants : nom, degré universitaire, poste et affiliation universitaire, ainsi que cinq à sept publications principales.

Les autrices et les auteurs qui ont rédigé un article complet et non publié sont invités à le soumettre avec le résumé. Les articles définitifs, relus et mis en forme conformément aux directives de la revue (c'est-à-dire prêts à être imprimés), doivent être soumis au plus tard le 17 août 2026.

En tant que revue multilingue, Labyrinth accepte les articles en anglais, en français et en allemand.

Pour plus d'informations sur la politique de la revue et les directives de soumission, veuillez consulter le site : https://www.axiapublishers.com/ojs/index.php/labyrinth/AuthorGuidelines

Tous les résumés et articles doivent être envoyés à labyrinth[at]axiapublishers.com