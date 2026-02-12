Penser les formations en FLE en contextes professionnels ou préprofessionnels

Ce colloque fait suite aux réflexions engagées lors de la journée d’étude “Penser les formations en FLE en contextes professionnels ou pré-professionnels” le 15 juin 2023, qui s’'intéressait à l'enseignement du et en français aux allophones accueillis dans les dispositifs de formations professionnelles et pré-professionnalisantes (lycées professionnels, Centres de Formation des Apprentis académiques et privés, structures d'insertion par la formation, entreprises et Centres Universitaires de FLE.

Cadrage :

La recherche en didactique du français langue seconde a amplement documenté les pratiques de formation en classe puis dispositifs d’accueils. Elle établit notamment que la réussite scolaire ne dépend pas uniquement de la maîtrise du français, mais également de processus cognitifs liés à la maîtrise d'une langue spécifique, mettant en exergue l’idée de travailler sur une « langue de scolarisation » (Verdelhan-Bourgade, 2002) qui nécessitent de former les enseignants de langue à des contenus disciplinaires (Gouaïch, 2018), mais aussi d’une capacité à entrer dans l’interaction pour favoriser l’inclusion et décloisonner les apprentissages (Beaugrand, 2019). La nécessité de s’adapter à une langue spécialisée accentue d’un côté le sentiment d’insécurité linguistique (Adami & André, 2014) des apprenants allophones et de l’autre celui de légitimité des enseignants qui ne se sentent pas toujours spécialistes de la langue. La formation en langue professionnelle destinée aux publics allophones s’est progressivement imposée dans les pratiques des enseignants de français, notamment grâce aux approches du français sur objectif spécifique (Mangiante et Parpette 2004 2023) et du français langue professionnelle (Mourlhon-Dallies, 2008). Parmi les enjeux majeurs de cette discipline, la formulation et l’interprétation dans la transposition didactique des consignes de travail occupent une place centrale (Medina, 2023).

Enfin, de nombreux organismes se sont fortement orientés vers le Français à visée professionnelle comme solution pour améliorer l’intégration et l’inclusion des migrants/allophones, notamment sous l’impulsion des financeurs (appels à financements régionaux et étatiques). De ce fait, de nouveaux acteurs du FLE se sont positionnés sur ce type de dispositif et développent ce type de formation.

Les dispositifs de formations professionnelles et pré-professionnalisantes soulèvent des questions portant sur :

l'évolution des outils et des stratégies pédagogiques d'enseignement en fonction des profils spécifiques de ces publics à besoins éducatifs particuliers (Klein et Sallé, 2009) et l’adaptation/la contextualisation des contenus de formation ,

la formation initiale et continue des enseignants/formateurs et des tuteurs ou encadrants de stage ou d'apprentissage dans un contexte professionnel ou pré-professionnalisant,

l’ingénierie de formation, l’ingénierie pédagogique et les pratiques collaboratives.

Axes thématiques :

Ingénierie de formation, formation de formateurs et contextualisation ; Dispositifs d’inclusion des Élèves à Besoins éducatifs particuliers (EBEP), Pratiques d’inclusion des EBEP (pratiques de classe) ; Stratégies didactiques, stratégies langagières ; Stratégies et pratiques d’évaluation des compétences.

Modalités :

Ce colloque a vocation à rassembler les praticiens et les chercheurs engagés autours de ces thématiques.

Communication de 30 minutes suivie de 10 minutes de questions.

Les propositions doivent être envoyées avant le 15 mars 2026 , directement sur le site du colloque. Pour soumettre une proposition, il vous est demandé un résumé d’environ 500 mots, accompagné de 5 mots-clés et d’une bibliographie indicative (5 titres maximum). Ne manquez pas de préciser l’axe thématique choisi.

, directement sur le site du colloque. Pour soumettre une proposition, il vous est demandé un résumé d’environ 500 mots, accompagné de 5 mots-clés et d’une bibliographie indicative (5 titres maximum). Ne manquez pas de préciser l’axe thématique choisi. Les titulaires des propositions retenues en seront avisés à partir du 15 avril 2026.

Lien vers le site du colloque : https://pfpp2026.sciencesconf.org/?lang=fr