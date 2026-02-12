Alexandre Dumas,

Correspondance générale, t. XI : 1er janvier 1864 – 8 décembre 1870

Édition de Claude Schopp

Paris, Classiques Garnier, coll. « Correspondances et mémoires », n° 69, série « Le dix-neuvième siècle » n° 28, 2026.

L’édition de la Correspondance générale d’Alexandre Dumas, créateur des mythes littéraires que sont Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte-Cristo, permet de jeter sur lui et, à travers lui, sur les mouvements artistiques de son temps, un regard éclairant.

Existe également en version reliée - EAN 9782406188742 - au prix de 108 EUR.