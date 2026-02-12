L’Épopée de Théodoric. Cycle épique du Moyen Âge allemand (éd. Danielle Buschinger)
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
L’Épopée de Théodoric. Cycle épique du Moyen Âge allemand
Édition et traduction de Danielle Buschinger
Paris, Classiques Garnier, coll. « Moyen Âge en traduction », n° 16, 2026.
Le roi Ostrogot Théodoric de Vérone a connu dans la littérature allemande, sous le nom de Dietrich de Bern, une extraordinaire fortune. Ses exploits ont donné lieu à de nombreuses épopées en moyen-haut-allemand dont la présente publication présente, pour la première fois en français, de larges extraits.
Existe également en version reliée - EAN 9782406191285 - au prix de 98 EUR.