Qu’est que la synesthésie pour vous, pour nous ? (Rouen)

Cette journée d'étude du 9 juin 2026 vise à dégager de nouveaux angles d’étude concernant la synesthésie, et à interroger les expressions contemporaines de la synesthésie, leurs apports dans une variété de genres, de langues et d’approches métalinguistiques, ainsi que leur traduction. Elle s’inscrit dans une série d’événements scientifiques qui auront lieu en 2026 et 2027 dans le cadre du projet « Synesthésie et traduction au 21e siècle » (Axe 4 de l’ERIAC).

Vous trouverez l'ensemble de l'appel ainsi que les versions en anglais et en espagnol à l'adresse suivante :

https://eriac.univ-rouen.fr/2026/03/10/appel-a-communications-quest-que-la-synesthesie-pour-vous-pour-nous/

Les communications dureront une vingtaine de minutes et les langues de communication pourront être l’anglais, l’espagnol ou le français. L’événement aura lieu en présentiel et à distance, sur le campus de Mont-Saint-Aignan, université de Rouen Normandie, UFR LSH, salle A600.

Un résumé de 250 mots avec un intitulé provisoire et une courte notice biographique seront à envoyer avant le 10 mars 2026 à :

daphne.c-m@laposte.net et laura.cacheiro-quintas@univ-rouen.fr

La réponse du comité d’organisation sera communiquée le 23 mars 2026 accompagnée d’un programme provisoire.