Edmond de Goncourt, La Fille Élisa (éd. Claude Millet & Paule Petitier)

Édition de Claude Millet & Paule Petitier

Histoire d’une prostituée criminelle, La Fille Élisa (1877) jette une lumière crue sur deux mondes en marge : les maisons closes et les prisons. En retraçant la décomposition psychique d’une fille de rien, condamnée dès sa naissance à l’effacement et à la déréliction, Edmond de Goncourt, hanté par le souvenir de son frère Jules, mort aphasique sept ans plus tôt, fait ici un grand roman sur le silence. Saisissante étude où le « style artiste » se mêle à la nudité violente de l’intrigue, La Fille Élisa remporta à sa parution un succès qu’aucun des romans antérieurs des deux frères n’avait connu.