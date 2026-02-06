Mario Ruspoli, À la recherche du cachalot

Préface de Fabien Clouette

Mario Ruspoli, fervent lecteur de Melville, a expérimenté en personne la chasse au cachalot aux Açores dans les années 1950. Il en a tiré ce roman documentaire, fruit de témoignages directs et d’abondantes lectures.

En mettant en scène les aventures du jeune Niels Andersenn à travers les océans, il raconte les mille et une histoires colportées par les baleiniers.

Mais ce récit aux allures de roman à la Jules Verne représente tout autant un jalon dans l’histoire des rapports des êtres humains au milieu marin : en donnant à lire et à voir par une profusion d’illustrations et de photographies la relation à leur milieu des travailleurs de la mer, bientôt supplantés par les navires à canon-harpon, il nous place à l’aube de la grande prise de conscience écologique des années 1970.

—

