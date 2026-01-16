Sénèque, Les derniers jours de l'humanité
Introduction, traduction et notes par Jean-Louis Poirier. Illustrations d'Hubert Le Gall
« Il ne s’agit pas simplement de ravager la terre, il s’agit de la faire disparaître. »
Dans ce court texte sublime, mais à la vérité insupportable, Sénèque philosophe et poète raconte le raz-de-marée ultime qui rayera l’humanité de la carte… et fera voler en éclats toutes nos certitudes. La fin du monde n’est pas seulement le jeu vertigineux des éléments emportés par des forces déchaînées et destructrices, faisant irruption dans tous les replis de la nature, c’est surtout, chez les humains, l’absolu de la détresse : ils sont désormais tenus de comprendre qu’il y a pire que la mort. Comment mesurer l’angoisse infinie du vivant quand son monde se dérobe, mis en face de sa radicale incapacité à survivre ?
En faisant voir, inscrite dans la fin du monde, la fin de l’humanité, Sénèque fait apparaître la solidarité de l’homme et de sa planète. Essentielles pour comprendre l’Éternel retour, ces pages représentent aussi l’une des premières traces humaines de l’éco-anxiété, magistralement expliquées par Jean-Louis Poirier et illustrées par Hubert Le Gall qui nous offre ici son « reportage photo » du déluge. Voilà l’occasion, pour le lecteur, d’affronter — qui sait ? — l’apocalypse avec sagesse.
Table des matières
I – INTRODUCTION
L’héritage stoïcien
Un peu d’histoire
Eau ou feu ?
L’Éternel retour et la Grande année
Un regard différent
L’invention d’un concept : la fin du monde
La non-fiabilité du monde
Aux limites du stoïcisme
Angoisse cosmique ou sagesse ?
Précarité de toute transmission
II – SÉNÈQUE
Toutes les forces de la nature attachées à la perte du genre humain
Un choc qui ébranle le monde sur ses bases
Les survivants du genre humain
Comme un torrent
En finir avec l’ancien monde
Tout sera englouti, les lieux et les légendes
Le retour de l’ordre ancien… pour un temps
« CRÉER, DÉTRUIRE, REFAIRE » par Hubert Le Gall
III – QUELQUES HORIZONS. D’Ovide à Dylan
Légendes
Le déluge de Deucalion
Des pierres et des hommes
Récits bibliques
L’Arche de Noé
Xisouthros
Transmission hasardeuse
Refuges de haute montagne
L’Égypte face au déluge
Signification spirituelle du déluge
Cataractes de l’intellect
Une étincelle au milieu de la mer
Cités englouties
Héliké et Boura
Héliké sous les eaux
Catastrophes annoncées
Violence des vents, violence des eaux
L’espérance du monde futur
Le spectacle du ciel
Mythologie chaldéenne
Oannès
Une chronologie invraisemblable
L’enseignement de Bérose
L’éternel retour
Après une certaine période de temps
La Grande Année
Le « thème » du monde
Croissance et dégradation de toute chose
La fin dernière des choses : « voici ce qui arrivera… »
Prophéties de malheur
Quand on jugera plus utile de mourir que de vivre
Civilisations disparues
Rien ne demeure de ce qui est
On doit partir de bonne grâce,
quand c’est pour revenir
Tout est condamné à mourir
Que m’importe la grandeur de la catastrophe qui me tue ?
Le sang-froid du sage
Conséquences catastrophiques du festin de Thyeste
Revenir à la confusion du chaos
L’antique harmonie du monde est brisée
Pourquoi l’ordre du ciel ne règne-t-il pas ici-bas ?
IV – POUR SERVIR D’ÉPILOGUE
La vulnérabilité de la nature
Apocalypse now
Une vague qui pourrait noyer le monde entier
Sénèque
Philosophe stoïcien ; Auteur de tragédies ; Fils de : Sénèque le rhéteur (0060 av. J.-C.?-0039?)
Hubert Le Gall
Designer, sculpteur, scénographe et peintre, Hubert Le Gall est un artiste complet dont les oeuvres sont présentées dans les plus prestigieuses galeries. Ensemble, ils ont publié aux Belles Lettres la Lettre à Ménécée d’Épicure et Le Songe de Scipion de Cicéron.
Jean-Louis Poirier a consacré une part importante de ses recherches à la philosophie antique. Helléniste, il a collaboré à la traduction des Présocratiques et des Épicuriens, dans la Bibliothèque de la Pléiade. Aux Belles Lettres, ses ouvrages les plus récents sont Utopia. Paradis perdus et lendemains qui chantent en Grèce et à Rome (« Signets », 2022), Ainsi parlent les dieux. Comment Grecs et Romains pensaient leurs mythes (2021), L’Antiquité en détresse (« Signets », 2021), ainsi qu’avec Laure de Chantal, La Bibliothèque mythologique idéale (2019).
