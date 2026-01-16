Sénèque, Les derniers jours de l'humanité

Introduction, traduction et notes par Jean-Louis Poirier. Illustrations d'Hubert Le Gall

« Il ne s’agit pas simplement de ravager la terre, il s’agit de la faire disparaître. »

Dans ce court texte sublime, mais à la vérité insupportable, Sénèque philosophe et poète raconte le raz-de-marée ultime qui rayera l’humanité de la carte… et fera voler en éclats toutes nos certitudes. La fin du monde n’est pas seulement le jeu vertigineux des éléments emportés par des forces déchaînées et destructrices, faisant irruption dans tous les replis de la nature, c’est surtout, chez les humains, l’absolu de la détresse : ils sont désormais tenus de comprendre qu’il y a pire que la mort. Comment mesurer l’angoisse infinie du vivant quand son monde se dérobe, mis en face de sa radicale incapacité à survivre ?

En faisant voir, inscrite dans la fin du monde, la fin de l’humanité, Sénèque fait apparaître la solidarité de l’homme et de sa planète. Essentielles pour comprendre l’Éternel retour, ces pages représentent aussi l’une des premières traces humaines de l’éco-anxiété, magistralement expliquées par Jean-Louis Poirier et illustrées par Hubert Le Gall qui nous offre ici son « reportage photo » du déluge. Voilà l’occasion, pour le lecteur, d’affronter — qui sait ? — l’apocalypse avec sagesse.

—

Table des matières

I – INTRODUCTION

L’héritage stoïcien

Un peu d’histoire

Eau ou feu ?

L’Éternel retour et la Grande année

Un regard différent

L’invention d’un concept : la fin du monde

La non-fiabilité du monde

Aux limites du stoïcisme

Angoisse cosmique ou sagesse ?

Précarité de toute transmission

II – SÉNÈQUE

Toutes les forces de la nature attachées à la perte du genre humain

Un choc qui ébranle le monde sur ses bases

Les survivants du genre humain

Comme un torrent

En finir avec l’ancien monde

Tout sera englouti, les lieux et les légendes

Le retour de l’ordre ancien… pour un temps

« CRÉER, DÉTRUIRE, REFAIRE » par Hubert Le Gall

III – QUELQUES HORIZONS. D’Ovide à Dylan

Légendes

Le déluge de Deucalion

Des pierres et des hommes

Récits bibliques

L’Arche de Noé

Xisouthros

Transmission hasardeuse

Refuges de haute montagne

L’Égypte face au déluge

Signification spirituelle du déluge

Cataractes de l’intellect

Une étincelle au milieu de la mer

Cités englouties

Héliké et Boura

Héliké sous les eaux

Catastrophes annoncées

Violence des vents, violence des eaux

L’espérance du monde futur

Le spectacle du ciel

Mythologie chaldéenne

Oannès

Une chronologie invraisemblable

L’enseignement de Bérose

L’éternel retour

Après une certaine période de temps

La Grande Année

Le « thème » du monde

Croissance et dégradation de toute chose

La fin dernière des choses : « voici ce qui arrivera… »

Prophéties de malheur

Quand on jugera plus utile de mourir que de vivre

Civilisations disparues

Rien ne demeure de ce qui est

On doit partir de bonne grâce,

quand c’est pour revenir

Tout est condamné à mourir

Que m’importe la grandeur de la catastrophe qui me tue ?

Le sang-froid du sage

Conséquences catastrophiques du festin de Thyeste

Revenir à la confusion du chaos

L’antique harmonie du monde est brisée

Pourquoi l’ordre du ciel ne règne-t-il pas ici-bas ?



IV – POUR SERVIR D’ÉPILOGUE

La vulnérabilité de la nature

Apocalypse now

Une vague qui pourrait noyer le monde entier

—

Sénèque

Philosophe stoïcien ; Auteur de tragédies ; Fils de : Sénèque le rhéteur (0060 av. J.-C.?-0039?)

Hubert Le Gall

Designer, sculpteur, scénographe et peintre, Hubert Le Gall est un artiste complet dont les oeuvres sont présentées dans les plus prestigieuses galeries. Ensemble, ils ont publié aux Belles Lettres la Lettre à Ménécée d’Épicure et Le Songe de Scipion de Cicéron.

Jean-Louis Poirier a consacré une part importante de ses recherches à la philosophie antique. Helléniste, il a collaboré à la traduction des Présocratiques et des Épicuriens, dans la Bibliothèque de la Pléiade. Aux Belles Lettres, ses ouvrages les plus récents sont Utopia. Paradis perdus et lendemains qui chantent en Grèce et à Rome (« Signets », 2022), Ainsi parlent les dieux. Comment Grecs et Romains pensaient leurs mythes (2021), L’Antiquité en détresse (« Signets », 2021), ainsi qu’avec Laure de Chantal, La Bibliothèque mythologique idéale (2019).

—

Écouter un extrait...