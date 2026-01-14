André Dumas, Ma petite Yvette

Préface inédite d'Hélène Greiche

« Oui. Je possédais vraiment un trésor sur la terre, un trésor à garder, à défendre, qui serait mon but et ma richesse dans la vie. »

C’est ainsi, d’un amour pur et éternel, qu’André Dumas chérit le souvenir de son enfant. Dans la France de la Belle Époque, en terre bretonne, se tisse un lien rare et bouleversant entre un père et sa fille. Le quotidien d’un professeur d’histoire-géographie de province rythmé par l’énergie d’un cœur qui s’éveille au monde. Des joies simples, mais aussi de profondes souffrances. La vie.

Grâce au pouvoir des mots et de la littérature, l’auteur offre à sa « petite Yvette » une existence éternelle. Un récit qui a ému chacun de ses lecteurs et une lectrice en particulier, à qui l’on doit cette réédition. Depuis sa (re)découverte, Hélène Greiche, férue de curiosités littéraires, œuvre sans relâche pour mettre ce joyau entre toutes les mains.

