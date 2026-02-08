Hélène Trespeuch, Kandinsky et l'image photographique. De la culture visuelle d'un artiste devenu pionnier de l'art abstrait

Une étude inédite sur le rapport qu'a entretenu Vassily Kandinsky, pionnier de l'art abstrait, avec l'image photographique.Cet essai pose un nouveau regard sur Vassily Kandinsky : en explorant sa culture visuelle nourrie par l'image photographique, cette étude met en évidence certaines des interrogations et pratiques communes au monde de l'art de la première moitié du XXe siècle. S'appuyant sur des archives de l'artiste peu ou jamais étudiées, l'ouvrage propose également plusieurs traductions inédites en français.

S'interroger sur le rapport que ce pionnier de l'art abstrait a entretenu avec l'image photographique peut, de prime abord, sembler incongru : l'art non figuratif s'éloigne volontairement des formes du monde perçu alors que la photographie les enregistre. Pour autant, cet essai rappelle qu'un artiste, quelles que soient ses orientations plastiques, demeure attentif à son environnement. Kandinsky ne fait pas exception : il fut un artiste extrêmement curieux des images photographiques, notamment celles imprimées dans les magazines en plein essor dans l'entre-deux-guerres. Certes, il n'a été ni un grand photographe, ni un adepte de la modernité photographique, cependant il a envisagé avec une remarquable acuité la photographie comme un outil. Il a rêvé pendant un temps que celle-ci lui permette d'enregistrer des images de ses pensées picturales ; il l'a utilisée pour promouvoir son œuvre et diffuser ses conceptions artistiques ; il a en outre collecté de nombreuses images photographiques pour son enseignement au Bauhaus. Il était ainsi pleinement de son temps.

Lire quelques pages sur le site de l'éditeur…

Hélène Trespeuch est professeure d'histoire de l'art contemporain à l'université Bordeaux-Montaigne. Ses travaux portent tout à la fois sur les mécanismes d'écriture de l'histoire de l'art, sur les images imprimées, sur l'exposition et son catalogue, etc. Elle a fondé et codirige la revue numérique exPosition. Elle est la commissaire associée de l'exposition Kandinsky face aux images au LaM (Villeneuve d'Ascq) en 2026, qui se fonde en partie sur ses recherches présentées dans Kandinsky et l'image photographique.

