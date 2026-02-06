Jean Pruvost, La librairie Honoré Champion, 150 ans d'expérience. Deux familles pour une grande maison d'édition érudite.

Suivi de « À Jean Pruvost » par Michel-Édouard Slatkine et « Honoré Champion et sa librairie. 1874-1978 » par Jacques Monfrin.

Depuis 1874, ancrées dans le paysage éditorial international, les Éditions Honoré Champion incarnent l’érudition, bénéficiant d’un double dynamisme, celui de son fondateur, l’érudit autodidacte Honoré Champion, puis celui d’une famille suisse consacrant son existence aux livres, Michel-Édouard Slatkine et ses deux fils. Partager l’histoire de cette grande maison, tel est l’un des souhaits formulés à l’occasion de son 150e anniversaire. Jean Pruvost propose ici le récit émouvant des cinquante dernières années ayant marqué l’édition universitaire contemporaine, suivi d’un hommage vibrant de Michel-Édouard Slatkine et de la reproduction intégrale de l’ouvrage de Jacques Monfrin, Honoré Champion et sa librairie. 1874-1978.