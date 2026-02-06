Edmond et Jules de Goncourt, Journal des Goncourt, Tome VI : 1872-1874. (É. Reverzy et J.-L. Cabanès, dir.)

Texte établi par C. et J.-L. Cabanès.

Notices par une équipe sous la direction d'É. Reverzy et J.-L. Cabanès.

Les années 1872-1874 sont des années de deuil. La mort de Jules, la défaite de 1870 se surimpriment sur le présent rendu inconsistant. Si Edmond est hanté par le spectre de son frère cadet, il regarde avec une distance critique le spectacle des heureux du monde et le commencement difficile de la Troisième République. Bien qu’il se plaigne de son impuissance créatrice, il n’est pas pour autant désœuvré. Il édite les derniers ouvrages écrits en commun avec son frère, il se lance dans des travaux de décoration et d’érudition, sur lesquels il veut apposer son cachet d’artiste. Confronté à de nouvelles générations (Manet, Degas), il se lie d’amitié avec Daudet. La fondation du dîner des auteurs sifflés, qui réunit Flaubert, Goncourt, Tourgueniev, Daudet, est pour Edmond une heureuse éclaircie. « La révélation nette et rigoureuse de la manière de construire » La Fille Élisa, le 16 novembre 1874, semble un renouveau de la veine créatrice. Goncourt, heureux de signer seul bientôt le Catalogue raisonné de l’œuvre peint, dessiné et gravé d’Antoine Watteau, conquiert une relative autonomie. Collectionneur, décorateur, créateur d’« inventaires littéraires », sur le point de redevenir romancier – tout au moins il le croit – il complète son personnage en devenant peu à peu le maître de la maison d’Auteuil.

Ont participé à l’annotation du texte et à la rédaction du Répertoire : Nicolas Bourguinat, Christiane Cabanès, Jean-Louis Cabanès, Françoise Cestor, Anne-Simone Dufief, Pierre-Jean Dufief, Béatrice Laville, Blandine Lefèvre, Yvan Leclerc, Basile Pallas, Vérane Partensky, Joëlle Ponnier, Éléonore Reverzy, Jean-Didier Wagneur.

Conception de l’édition, coordination de l’équipe : Éléonore Reverzy, Jean-Louis Cabanès.

