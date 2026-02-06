George Sand, Œuvres complètes, Antonia. 1863. (Ed. David A. Powell)

Texte quasiment oublié tant par la critique que par l’auteure, Antonia traite, à la surface, d’une relation entre un bourgeois et une aristocrate ; le veuvage et la succession de celle-ci affecteront fondamentalement la nature de la relation romantique ainsi que le commentaire concernant la société en transformation. Se situant cinq ans avant la Révolution, la diégèse mélange commentaire historico-social et expression romantique dans les couples de deux castes différentes dans un Paris bouleversé par le plan haussmannien qui, lui aussi, met en question la matérialité de propriétés, jardins et hiérarchie sociale.

David A. Powell, professeur émérite de littérature du XIXe siècle à Hofstra University (à New York), est spécialiste de George Sand. Il a publié, entre autres, sur la représentation de la musique (chez Sand mais aussi chez Verlaine et Michel Tremblay), le personnage queer et l’expression narratologique.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

Version PDF : e-EAN 9782745364883. 53 EUR.