Michel d'Amboise, Œuvres complètes. Tome V - 1544-1547. Quatre Satyres de Juvenal (ed. Sylvie Laigneau-Fontaine), Le Ris de Democrite et Le Preur de Heraclite (ed. Alice Vintenon).

Oeuvres complètes sous la direction de Sandra Provini.

En 1544, le poète et traducteur Michel d’Amboise (c. 1505- 1547) publie la première traduction française de quatre satires de Juvénal, dont il amplifie et modernise le texte. Son travail sur la satire X l’amène à s’intéresser à un binôme de philosophes promis à une grande fortune littéraire : il donne en 1547 une traduction, amplifiée de nombreux ajouts personnels, du Riso di Democrito, et pianto di Heraclito, diptyque poétique que Fileremo Fregoso avait consacré en 1507 au rire incessant de Démocrite et aux pleurs inextinguibles d’Héraclite, analysés par Juvénal comme deux langages de la satire. Le volume propose l’édition critique de ces deux oeuvres philosophiques et morales auxquelles Michel d’Amboise a consacré la fin de sa carrière.

Sylvie Laigneau-Fontaine, professeure à l’université de Bourgogne, travaille à l’édition d’auteurs néo-latins (Nicolas Bourbon, Ulrich von Hutten, Érasme, Thomas More) et dirige le projet Burgundia Humanistica sur l’humanisme bourguignon.

Alice Vintenon, maîtresse de conférence en langue et littérature du XVIe siècle à l’Université Bordeaux Montaigne, travaille sur la fiction philosophique et la mise en forme des savoirs à la Renaissance.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

—

Version PDF : e-EAN 9782745364180. 59 €