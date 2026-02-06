Sophie Cottin, Claire d'Albe (1799) (éd. Huguette Krief)

Auréolé de scandale, le roman de Sophie Cottin, Claire d’Albe (1799) se démarque des romans sentimentaux de l’époque par sa tonalité sombre et sa fine analyse de la psyché féminine. La jeune et vertueuse héroïne y meurt pour avoir connu un amour interdit et brûlant de sensualité. Ses lettres parlent de ses sens, de son envie éperdue d’aimer et de son mariage de raison avec un sexagénaire jaloux.

À la lumière de la correspondance de Sophie Cottin, l’édition présente propose des clés nouvelles d’interprétation de cette œuvre aux accents autobiographiques, qui exerça une influence décisive dans l’évolution de l’imaginaire romantique français. On y découvre l’expression d’une femme dévastée par le suicide de son amant et farouchement indépendante, qui transgresse la moralité imposée aux femmes de lettres du temps.

Huguette Krief, présidente du Centre Aixois d’Études et de Recherches sur le XVIIIe siècle (CAER 18), est maître de conférences, docteur d’état, HDR, émérite à Aix-Marseille Université. Spécialiste de la littérature des Lumières et de la Révolution française, elle a dirigé des équipes internationales sur les Lumières féminines et publié des ouvrages sur la production romanesque du XVIIIe siècle.

Version PDF : e-EAN 9782745364418. 25 EUR.