Géraldine Sauquet, Le Journal intime d'Henri-Frédéric Amiel. L'écriture de soi à l'épreuve du temps

« Ces cahiers sont ma chair » écrit Henri-Frédéric Amiel pour caractériser, dans la continuité de Montaigne, le lien consubstantiel qui l’unissait à ses pages intimes rédigées dans le secret pendant plus de trente ans, jusqu’à sa mort en 1881. Croiser la trame des jours à l’écriture de soi conduit ainsi le diariste genevois à composer un journal intime remarquable, tant par son projet que par son ampleur : saisir la vie dans le flux de l’écriture et du temps. Tenus en un siècle où la transformation du journal accompagne la formation de l’identité moderne, les cahiers d’Amiel dévoilent aussi une nouvelle perception du temps, une autre manière de le vivre et de l’écrire. Il s’agit dès lors de prendre appui sur les études poétiques consacrées aux écritures de soi, en particulier au journal personnel, pour rendre compte d’un journal-oeuvre considéré comme le modèle du genre, un récit de soi au long cours, investi d’une valeur aussi bien existentielle que littéraire.

Géraldine Sauquet, agrégée de lettres modernes, docteur en langue et littérature françaises, exerce au lycée Louis Barthou à Pau.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

Version PDF : e-EAN 9782745365439. 59 EUR.