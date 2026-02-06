Julia Ribeiro S. C. Thomaz, Poésie sous le feu. Fonctions et usages poétiques dans la Grande Guerre.

Pendant la Grande Guerre, environ 700 poètes français, amateurs aussi bien que « professionnels », se sont retrouvés « sous le feu » en zone des armées. Ils appartenaient à plus de 350 unités militaires différentes, combattantes ou pas, et ont publié environ 450 recueils pendant ou sur la guerre. Cette étude examine leurs parcours et recueils et donne une vue d’ensemble de la poésie française de 1914-1918, de ses fonctions et usages. Historicisant l’oubli de ces pratiques, et mobilisant les outils des humanités numériques, notamment la base de données Poésie Grande Guerre, elle recense pour la première fois ces poètes, envisageant la poésie comme une catégorie sociale et une pratique culturelle. Finalement, l’étude part d’une approche anthropologique pour déterminer les fonctions de la poésie sous le feu : s’inventer, lier, ancrer, transmettre et connaître.

Julia Ribeiro Thomaz est détentrice d’un master en histoire et d’un doctorat en lettres françaises. Elle collabore au projet Poésie Grande Guerre et a co-fondé le réseau de chercheurs Une Plus Grande Guerre.

Extrait de l'introduction

Table des matières

