Christophe Thierry, L'Orient dans le Straßburger Alexander (fin du XIIe-début du XIIIe s.). Littérature chevaleresque et perfectionnement spirituel

Ce livre est un commentaire des « aventures orientales » du Straßburger Alexander, greffées sur l’adaptation en moyen-haut allemand du récit d’Albéric de Pisançon. L’étude se fonde sur des analogies structurelles frappantes entre le texte et deux schémas de progression très répandus dans la littérature spirituelle. Le Macédonien renonce, dans l’épilogue, à sa volonté de domination et de savoir. Mais on peut en fait se demander si ce ne sont pas l’idée de conversion elle-même et la valeur de l’aventure chevaleresque qui ont été mises en discussion dans ce texte, plus riche qu’il n’y paraît. Pour échapper à une réduction abstraite du texte, le Straßburger Alexander, qui accorde une attention toute particulière aux personnages féminins (filles-fleurs, Candacis, Amazones), est replacé dans le contexte de la littérature allemande de son époque. Les échos intertextuels ainsi mis en évidence pourraient remettre en cause la datation communément admise.

Christophe Thierry est maître de conférences en langue et littérature allemandes anciennes à l’Université Lumière Lyon 2. Ses domaines de recherche sont le roman d’Alexandre au Moyen Âge, le premier roman arthurien et l’historiographie médiévale.

