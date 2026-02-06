Jingjing Yang, La co-construction des identités plurielles chez Tcheng Ki-Tong, François Cheng et Dai Sijie.

À mesure que le processus de mondialisation s’accélère, la supposée dichotomie entre « Orient » et « Occident » est de plus en plus mise en question. En prenant pour corpus trois grands écrivains chinois d’expression française – Tcheng Ki-tong, François Cheng et Dai Sijie –, dont la production littéraire s’échelonne de la fin du XIXe à celle du XXe siècle, cet ouvrage permet de mettre en évidence l’évolution des interconnexions entre les cultures chinoise et française. Il démontre que les deux cultures ne se limitent ni à une simple juxtaposition ni à une assimilation unidirectionnelle : elles fusionnent, s’actualisent et se transcendent pour former de nouvelles identités. La zone de contact fait fructifier sur chacun des deux versants une hybridité créative, ce processus d’intégration de l’Autre en soi crée des identités plurielles co-construites, nous rappelant ainsi que l’humain est un devenir permanent. Le cinéma, également pris en compte, participe à ce processus de co-construction favorisant un dialogue transculturel dont la nécessité est, aujourd’hui, plus grande que jamais.

Jingjing Yang, née en 1992 à Zigong, en Chine, a soutenu sa thèse en littérature française à l’Université Sorbonne Nouvelle en mars 2024, sous la direction de Sarga Moussa. Elle est nommée chercheuse postdoctorale à l’Université normale de Nanjing en Chine.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

Version PDF : e-EAN 9782745364548. 45 €