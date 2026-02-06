Leïla Tnaïchi, La correspondance de Benjamin Franklin, psyché de la France d'Ancien Régime (1776-1790)

Qui sont les Français de la fin du XVIIIe siècle ? Voilà une question complexe qui fait régulièrement l’objet de travaux historiques de qualité. Cependant de nombreuses zones d’ombre et certaines idées préconçues persistent. Ce livre propose d’aborder cette question de façon globale et sous un nouvel angle en brossant un portrait des sujets de Louis XVI à travers le miroir de l’image publique aux multiples facettes d’un étranger à la célébrité sans précédent : Benjamin Franklin, envoyé des États-Unis en France entre 1776 et 1785.

À l’aide d’un vaste corpus de sources comprenant la correspondance de l’Américain, cet ouvrage nous offre une bonne appréhension des Français de cette période, Parisiens mais aussi provinciaux, par l’étude de nombreuses thématiques, telles que les sciences, les techniques, la politique, les salons, la cour, le commerce ou encore l’armée. Ce livre nous éclaire également sur l’apparente america mania qui se développe alors dans le royaume, notion complexe derrière laquelle se dissimulent les réelles motivations des premiers alliés des États-Unis.

Leïla Tnaïnchi est docteure en histoire, chercheuse associée à l’université de Bourgogne Franche-Comté et membre du programme d’étude America 2026 (ANR). Cet ouvrage est issu d’une thèse soutenue en 2023, sous la direction d’Edmond Dziembowski.

