Nicole Oresme, Œuvres choisies, t. VIII : Problèmes (éd. Alain Boureau et Béatrice Delaurenti)

Les Problèmes (Problemata) de Nicole Oresme, inédits pour la plupart, constituent sa dernière oeuvre, rédigée au cours de la période finale de sa vie (1370-1380), peu avant sa disparition (1382). Ils se composent de 44 questions qui pourraient paraître hétéroclites et disparates, mais qui offrent en fait un vaste et passionnant panorama de la philosophie oresmienne, axé sur la notion de causalité.

Nicole Oresme (1325-1382) fut un maître ès arts renommé de l'Université de Paris au milieu du XIVe siècle. Toutefois, s'il a pu enseigner la règle du mouvement à l'aide du traité de Thomas Bradwardine (ce que nous ne savons pas), il ne semble pas qu'il faille nécessairement relier à l'enseignement son traité Sur les rapports de rapports. La compréhension de ce texte requiert une bonne connaissance des notions mathématiques qui fondent la théorie des rapports et des proportionnalités et une bonne maîtrise des manipulations sur ces objets. Le vif intérêt de Nicolas Oresme pour les mathématiques n’apparaît pas seulement dans ce traité, mais se retrouve dans d’autres ouvrages du maître parisien, comme ses Questions sur la géométrie d’Euclide , son traité À ceux dont l’attention se porte sur un petit nombre de sujets.

Table des matières

I. Les faits : dénonciations et attaques de croyances irrationnelles

1-2 : controverse contre la magie

3-7 : controverse contre l’astrologie

8-10 : controverse contre la causalité céleste

II. Les fondements : traité théorique de philosophie naturelle

11-19 : les causes

20-22 : les qualités

24 et 28 : la discontinuité des substances

III. Les processus : petite encyclopédie des erreurs humaines

23 : controverse contre la causalité démoniaque

25, 31-35 : le mythe de la bonne fortune

26-27 : la causalité humaine

29-30 : l’imposture des élections astrales

36 : les erreurs médicales

37-38 : les « images astrologiques » et l’ars notoria

39-42 : anthropologie générale de l’erreur humaine

Conclusion (43-44) : retour sur les croyances en la magie.



