ILCEA n° 61 / 2026 : “Regards croisés historiques et littéraires et transferts culturels entre la Grande-Bretagne, l’Inde et Hong Kong de 1600 à nos jours”

Sous la direction de Nadine André et Élodie Raimbault

Ce numéro porte sur les liens historiques, littéraires et culturels entre la Grande-Bretagne et deux de ses anciennes colonies, l’Inde et Hong Kong, domaine qui a été peu étudié en France jusqu’à présent. Malgré l’éloignement géographique, l’Inde, la Chine et la Grande-Bretagne ont fait l’expérience de l’interdépendance et des interactions simultanées dans le cadre de l’Empire britannique. Les échanges entre la Grande-Bretagne, le sous-continent indien et Hong Kong, de même que le développement des moyens de transport et de communication ont entraîné l’intégration économique, puis politique de ces territoires dans l’Empire britannique. S’ensuivirent des migrations de population, des transferts littéraires, linguistiques, culturels et religieux entre la Grande-Bretagne, l’Inde et Hong Kong à l’époque coloniale.

Les articles de ce volume ne reflètent que quelques-unes des nombreuses interactions qui eurent lieu entre ces trois territoires et portent principalement sur l’histoire et la littérature.

Les deux premiers articles traitent du début et de la fin de la présence britannique en Inde et à Hong Kong.

Les trois articles suivants explorent les liens littéraires et culturels à l’époque postcoloniale. Enfin un entretien avec une artiste hong-kongaise d’origine indienne évoque le monde de l’art contemporain.

—

Sommaire

Nadine André et Élodie Raimbault Foreword [Texte intégral] Introduction

Hugues Didier De l’Inde à Hong Kong, les Britanniques et leurs prédécesseurs portugais [Texte intégral] From India to Hong Kong: The British and Their Portuguese Predecessors

Madhavi Thampi Class or Nation: The Dilemma of Chinese Seamen in Wartime India, 1942–1945 [Texte intégral] Classe ou nation : le dilemme des marins chinois en Inde en temps de guerre (1942‑1945)

Manon Boukhroufa-Trijaud One Black Englishman: Dom Moraes, the Contradictions and Dilemmas of a Cosmopolitan Nomad [Texte intégral] Un Anglais à la peau noire : Dom Moraes, contradictions et dilemmes d’un nomade cosmopolite

Florence Labaune-Demeule Décentrer le regard. L’Inde, confluence d’un univers maritime cosmopolite dans la Trilogie de l’Ibis d’Amitav Ghosh [Texte intégral] Decentring Perspectives: India as the Confluence of a Cosmopolitan Maritime Universe in Amitav Ghosh’s Ibis Trilogy

Sabine Lauret-Taft “Today, the Great Devouring Has Begun”: Hunger for the East in Amitav Ghosh’s River of Smoke (2011) and Flood of Fire (2015) [Texte intégral] « Aujourd’hui, la grande dévoration a commencé » : l’appétit pour l’Orient dans River of Smoke (2011) et Flood of Fire (2015) d’Amitav Ghosh

Élodie Raimbault Multicultural Collages: East Meets West in the Hong Kong Art World. An Interview with Riya Chandiramani [Texte intégral] Collages multiculturels : la rencontre entre l’Orient et l’Occident dans le monde artistique de Hong Kong. Entretien avec Riya Chandiramani

Recension

Agathe Bernier-Monod Nathalie Le Bouëdec, La justice ouest-allemande face aux médias (1945‑1963) [Texte intégral] Villeneuve-d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2024, 370 p.