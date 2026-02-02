Friedrich Engels, Textes politiques (1883-1895)

Édition et traduction par Alexia Blin, Jérémie Daire, Yohann Douet, Guillaume Fondu, Clément Fradin, Martin Georges, Pierre Henri Lagedamon, Marion Leclair et Jean Quétier

Pour la première fois rassemblés en un seul volume, publiés dans une nouvelle traduction, ces textes de Friedrich Engels, rédigés entre 1883 et 1895, offrent un éclairage essentiel sur sa pensée après la mort de Marx. Articles, discours et préfaces donnent à voir les débats stratégiques et enjeux politiques de l’époque : parlementarisme, question paysanne, relations internationales, etc.

Le volume inclut des textes inédits en français et d’autres plus classiques (par ex. Le Rôle de la violence dans l’histoire). Cette édition critique, enrichie d’un appareil de notes, d’un index et d’une chronologie, montre un pan méconnu de l’œuvre d’Engels et le réaffirme comme un théoricien majeur du xixe.