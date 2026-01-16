Raphaël Baud, Psalmanaazaar

Au tout début du XVIIIe siècle, un surprenant vagabond, jeune, ingénieux et cultivé, imagina une imposture qui allait le faire connaître dans l’Europe entière : prétendant répondre au nom étrange de Psalmanaazaar, il affirma être un Japonais arrivant de l’île de Formose. Son mensonge était à ce point vraisemblable qu’il parvint, âgé de vingt ans à peine, à berner par sa supercherie toutes les sociétés savantes d’Angleterre et des Provinces Unies. Brillant et érudit, il créa de toutes pièces une langue imaginaire qui fut reconnue par d’éminents linguistes d’Oxford comme parfaitement authentique, et publia un livre sur les us et coutumes de son prétendu pays, qui ne contenait pas un mot de vrai et connut un succès retentissant. Un seul homme, chapelain de troupe dévoyé et perfide, sut démasquer son imposture et entreprit de faire de lui sa marionnette.



Aujourd’hui oubliée de tous, l’histoire vraie de Psalmanaazaar nous est rapportée par son valet et ami, qui dresse la chronique intime et sincère de ce jeune prodige, emmuré dans une vie de mensonge et de solitude.

—

Table des matières

Prologue

I. Où l’on me présente à mon maître

II. Où mon maître me fait le récit de son enfance.

III. Où mon maître écrit en japonais et poursuit son récit

IV. Où mon maître rejoint Beaurecueil, et forge son conte du Japonais

V. Où l’on apprend comment le Docteur confondit mon maître, et où l’on découvre les conséquences de ses ivresses

VI. Où l’on découvre les lenteurs du consistoire, et la suite du voyage de mon maître

VII. Où l’on apprend comment mon maître rejoint le régiment de Buchwald et la garnison de L’Écluse

VIII. Où mon maître reçoit un baptême qui fâche fort le consistoire, avant d’embarquer pour Rotterdam

IX. Où nous arrivons à Londres, et ce qu’il advient ensuite

X. Où mon maître se joue du Père Fontenay, et commence l’écriture de son livre

XI. Où l’on édite la deuxième édition du livre de mon maître, dont je fais au lecteur un raccourci

XII. Où mon maître affronte seul l’ennemi

XIII. Où mon maître passe aux aveux

XIV. Où l’on apprend ce qu’il advint de mon maître après ses aveux

Épilogue

Dossier

Table des illustrations

—

Tour à tour éditeur, auteur pour la jeunesse, illustrateur et traducteur, Raphaël Baud explore l’univers et les métiers du livre depuis près de vingt ans ; il signe avec Psalmanaazaar son premier roman.

—

