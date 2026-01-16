Jackie Pigeaud, Rêver l'Antique

Préface d’Yves Hersant

Rêver l’Antique, ce n’est pas rêver de l’Antiquité, ni fantasmer sur les Anciens. C’est prêter une attention à la fois flottante et minutieuse à ce qui subsiste de leur époque et continue de vivre, de s’exprimer, de nous importer aujourd’hui. Telle que l’entend Jackie Pigeaud, la rêverie est certes une force ouverte à la surprise, mais elle exige une rigueur : le vagabondage est contrôlé. Qu’il s’agisse d’esthétique ou de sémiologie clinique, l’imagination demeure réglée par un savoir. Le lecteur en jugera par la trentaine d’articles ou de conférences rassemblés par l’auteur dans le présent volume et répartis en trois sections : Médecine, Philosophie, Pensée poétique. Autant de textes qui ont pour effet de rendre le monde gréco-romain à la fois étrange et familier, proche et distant : expérience vécue par Winckelmann, qui rêvait de la Grèce sans quitter l’Italie, en éprouvant la nostalgie d’un pays qu’il n’avait jamais visité.

—

Table des matières

Préface, par Yves Hersant

Introduction

Sommes-nous prêts pour une Renaissance ?

Médecine

Écriture et Médecine hippocratique

Mélanges, crases, humeurs

La figure du médecin : Galien philosophe

Sélénites et lunatiques

La peau comme frontière

La physionomie de la voix

Penser Laennec

Le rôle des passions dans la pensée médicale de Pinel à Moreau de Tours

Trois maladies sur la longue durée. Prolégomènes à une histoire de la mélancolie

Tasso, poète malade, et les médecins

Philosophie

Les fondements philosophiques de l’éthique médicale : le cas de Rome

La rhétorique d’Arétée

L’Europe et le mythe de la tempérance

Quel dieu est Épicure ?

Les dieux d’Épicure

Épicure et Lucrèce et l’origine du langage

La grâce épicurienne

Lucrèce, poète et philosophe

L’écart et le travers

Nature et Culture dans l’Éthique à Nicomaque d’Aristote

Pensée poétique

La naissance de la critique d’art

La représentation d’une déesse : imaginaire et rhétorique (Apulée, Métamorphoses 11, 3, 4)

L’esthétique de Trimalcion

Nature, culture et poésie dans les Géorgiques de Virgile

Les quatre livres des Jardins du Père Réné Rapin

Du Père Rapin à Delille

Winckelmann et Pline

Torniamo a Roma

L’Art poétique d’Horace. Quelques réflexions

Le premier voyage. Étude sur le poème 64 de Catulle

Un locus desperatus chez Pline l’Ancien

Conclusion

Nunc est bibendum… (Horace, Odes I, XXXVII)

Bibliographie des travaux reproduits

Index des noms propres

—

Helléniste et latiniste de réputation internationale, historien de la pensée médicale, professeur à l’université de Nantes et membre de l’Institut universitaire de France, Jackie Pigeaud (1937-2016) a notamment publié La Maladie de l’âme (Les Belles Lettres, 3e éd. 2006), L’Art et le Vivant (1995), Poétiques du corps (Les Belles Lettres, 2008).

Yves Hersant, directeur d'études à l'EHESS, chargé du Groupe de recherches sur l'Europe, a étudié la Renaissance sous des aspects aussi divers que la mélancolie, l'allégorie, la notion de beauté, le mythe de l'âge d'or, le rire, le rêve, l'émerveillement. Il est membre du comité de rédaction de Critique et codirige également aux Belles Lettres, avec Nuccio Ordine, l'édition française des œuvres de Giordano Bruno.

—

