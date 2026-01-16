Jackie Pigeaud, Rêver l'Antique
Préface d’Yves Hersant
Rêver l’Antique, ce n’est pas rêver de l’Antiquité, ni fantasmer sur les Anciens. C’est prêter une attention à la fois flottante et minutieuse à ce qui subsiste de leur époque et continue de vivre, de s’exprimer, de nous importer aujourd’hui. Telle que l’entend Jackie Pigeaud, la rêverie est certes une force ouverte à la surprise, mais elle exige une rigueur : le vagabondage est contrôlé. Qu’il s’agisse d’esthétique ou de sémiologie clinique, l’imagination demeure réglée par un savoir. Le lecteur en jugera par la trentaine d’articles ou de conférences rassemblés par l’auteur dans le présent volume et répartis en trois sections : Médecine, Philosophie, Pensée poétique. Autant de textes qui ont pour effet de rendre le monde gréco-romain à la fois étrange et familier, proche et distant : expérience vécue par Winckelmann, qui rêvait de la Grèce sans quitter l’Italie, en éprouvant la nostalgie d’un pays qu’il n’avait jamais visité.
—
Table des matières
Préface, par Yves Hersant
Introduction
Sommes-nous prêts pour une Renaissance ?
Médecine
Écriture et Médecine hippocratique
Mélanges, crases, humeurs
La figure du médecin : Galien philosophe
Sélénites et lunatiques
La peau comme frontière
La physionomie de la voix
Penser Laennec
Le rôle des passions dans la pensée médicale de Pinel à Moreau de Tours
Trois maladies sur la longue durée. Prolégomènes à une histoire de la mélancolie
Tasso, poète malade, et les médecins
Philosophie
Les fondements philosophiques de l’éthique médicale : le cas de Rome
La rhétorique d’Arétée
L’Europe et le mythe de la tempérance
Quel dieu est Épicure ?
Les dieux d’Épicure
Épicure et Lucrèce et l’origine du langage
La grâce épicurienne
Lucrèce, poète et philosophe
L’écart et le travers
Nature et Culture dans l’Éthique à Nicomaque d’Aristote
Pensée poétique
La naissance de la critique d’art
La représentation d’une déesse : imaginaire et rhétorique (Apulée, Métamorphoses 11, 3, 4)
L’esthétique de Trimalcion
Nature, culture et poésie dans les Géorgiques de Virgile
Les quatre livres des Jardins du Père Réné Rapin
Du Père Rapin à Delille
Winckelmann et Pline
Torniamo a Roma
L’Art poétique d’Horace. Quelques réflexions
Le premier voyage. Étude sur le poème 64 de Catulle
Un locus desperatus chez Pline l’Ancien
Conclusion
Nunc est bibendum… (Horace, Odes I, XXXVII)
Bibliographie des travaux reproduits
Index des noms propres
—
Helléniste et latiniste de réputation internationale, historien de la pensée médicale, professeur à l’université de Nantes et membre de l’Institut universitaire de France, Jackie Pigeaud (1937-2016) a notamment publié La Maladie de l’âme (Les Belles Lettres, 3e éd. 2006), L’Art et le Vivant (1995), Poétiques du corps (Les Belles Lettres, 2008).
Yves Hersant, directeur d'études à l'EHESS, chargé du Groupe de recherches sur l'Europe, a étudié la Renaissance sous des aspects aussi divers que la mélancolie, l'allégorie, la notion de beauté, le mythe de l'âge d'or, le rire, le rêve, l'émerveillement. Il est membre du comité de rédaction de Critique et codirige également aux Belles Lettres, avec Nuccio Ordine, l'édition française des œuvres de Giordano Bruno.
—