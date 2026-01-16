Maurice Garçon, Plaidoyer pour la rhétorique (éd. Thierry Hirsh)

Édition préparée et introduite par Thierry Hirsch avec un témoignage d’Henri Leclerc

Maurice Garçon (1889-1967), membre de l’Académie française, compte parmi les avocats français les plus illustres du XXe siècle. Ses plaidoiries témoignent de dons oratoires hors pair, où l’érudition le dispute à une maîtrise exceptionnelle de la rhétorique, ainsi qu’il apparaît dans ses deux plus grandes plaidoiries, qui figurent dans ce volume : Pour René Hardy et Contre Naundorf (le procès « Louis XVII »). Talent personnel ? Certainement. Mais, ainsi qu’il l’analyse dans son brillant Essai sur l’Éloquence judiciaire, publié pour la première fois en 1941 et repris dans ce volume, la qualité des plaidoiries se nourrit également d’une réflexion théorique sur les objectifs et les méthodes du discours. Lecteur assidu de Cicéron et de Quintilien, Maurice Garçon invite l’orateur à puiser dans l’oeuvre et l’expérience des Anciens, « qui ont poussé si loin l’étude de la rhétorique », afin de discipliner des qualités naturelles qui, seules, sont insuffisantes.

Les réflexions exposées dans cet essai, primé et plusieurs fois réédité après sa première publication, sont le fruit de la riche expérience que Maurice Garçon avait acquise au cours de ses trente années passées alors au barreau de Paris. Dans leur langue élégante et concise, elles demeurent à ce jour un vade-mecum essentiel pour qui souhaite structurer ses idées et son discours.

Table des matières

Introduction

Témoignage sur Maurice Garçon

Essai sur l’Éloquence judiciaire

I. Apiste ou le fondement moral de l’éloquence

II. La Rhétorique abandonnée

III. Des dispositions naturelles et de la culture

IV. De la recherche des modèles

V. Du caractère oral du discours et de la facilité de l’orateur

VI. Du style, de la lecture et de la récitation

VII. De la clarté et de l’utilité

VIII. Du naturel

IX. De quelques procédés

X. De quelques procédés (suite)

XI. Du plan

XII. De l’exorde

XIII. De la narration

XIV. De la discussion

XV. De la péroraison

XVI. Conclusion

Plaidoyer pour René Hardy

L’acte d’accusation

Première partie : Exposé des faits

Deuxième partie : Étude des chefs particuliers d’accusation

I. Livraison à des agents d’une puissance étrangère de documents ou renseignements réputés secrets de la défense nationale

II. Non-révélation de crimes intéressant la sûreté extérieure de l’État

Le plaidoyer

Plaidoyer contre Naundorf

Avant-propos

Audience du 19 mai 1954 : Le plaidoyer de Maurice Garçon

Audience du 24 mai 1954 : Le plaidoyer de Maurice Garçon

Bibliographie des recueils de plaidoiries de Maurice Garçon

Maurice Garçon, de l'Académie française, est un avocat, essayiste, parolier, romancier, aquarelliste, polygraphe et historien français. Il est surtout connu pour avoir défendu un grand nombre de causes, tant littéraires que criminelles.

Thierry Hirsch est avocat au barreau de Luxembourg, chercheur spécialisé dans la rhétorique judiciaire classique et membre de la Young Academy of Europe.

Henri Leclerc (1934-2024) était avocat au barreau de Paris et président de la Ligue des droits de l’homme.

